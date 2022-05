明治安田生命J2リーグ第16節の10試合が、14日から15日にかけて行われた。

前節終了時点では、首位のアルビレックス新潟、2位のベガルタ仙台、3位の横浜FCが勝ち点「29」で並ぶ混戦模様となっていた。

今節、新潟は敵地でFC町田ゼルビアと対戦した。29分に町田は敵陣中央でフリーキックを得ると、山口一真が無回転気味のロングシュートを突き刺し、町田が先制。49分には太田修介のロングシュートがこぼれた所を鄭大世が押し込み、点差を広げる。新潟は後半アディショナルタイムに鈴木孝司のPKで1点を返すも、反撃はここまで。新潟は第7節ジェフユナイテッド千葉戦以来の黒星となった。

仙台はホームにツエーゲン金沢を迎えた。38分に中島元彦が直接フリーキックを沈めて先手を取ると、50分と62分にはフォギーニョが立て続けにゴールを決めて試合を決定付ける。75分には金沢の松本大輔に1点を返されるも、82分には途中出場の皆川佑介が得点を挙げて勝負あり。この勝利で、仙台は首位浮上を果たしている。

2連敗を喫している横浜FCは、徳島ヴォルティスと激突。横浜FCは敗れた2試合ともに無得点となっていたが、この日は41分に伊藤翔が貴重な先制ゴールを挙げる。65分には手塚康平の左コーナーキックからガブリエウが追加点。後半アディショナルタイムには一美和成の一振りで1点を返されるも、試合はこのままタイムアップ。横浜FCが第10節仙台戦以来、6試合ぶりに勝ち点「3」を加えた。

前節終了時点で4位につけていたファジアーノ岡山は、ホームでザスパクサツ群馬に手痛い黒星。3連勝を飾った後の2連敗となってしまった。ブラウブリッツ秋田は千葉を下して、今季初の3連勝。9位に浮上している。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼5月14日(土)

ヴァンフォーレ甲府 1-1 レノファ山口FC

V・ファーレン長崎 0-0 大宮アルディージャ

大分トリニータ 1-2 ロアッソ熊本

東京ヴェルディ 0-2 水戸ホーリーホック

FC琉球 1-0 栃木SC

▼5月15日(日)

ベガルタ仙台 4-1 ツエーゲン金沢

FC町田ゼルビア 2-1 アルビレックス新潟

横浜FC 2-1 徳島ヴォルティス

ファジアーノ岡山 0-1 ザスパクサツ群馬

ジェフユナイテッド千葉 0-1 ブラウブリッツ秋田

※いわてグルージャ盛岡vsモンテディオ山形は6月15日(水)開催

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 仙台(32/+10)

2位 横浜FC(32/+8)

3位 新潟(29/+8)

4位 岡山(24/+3)

5位 山形(23/+9)※1試合未消化

6位 町田(23/+4)

7位 甲府(23/0)

8位 熊本(23/-3)

9位 秋田(23/-4)

10位 東京V(22/+2)

11位 群馬(22/0)

12位 徳島(21/+7)

13位 大分(21/+2)

14位 山口(21/+2)

15位 長崎(21/+1)

16位 金沢(20/-1)

17位 水戸(19/0)

18位 千葉(19/-3)

19位 栃木(15/-8)

20位 大宮(14/-9)※1試合未消化

21位 琉球(13/-11)

22位 岩手(11/-17)※2試合未消化

■次節の対戦カード

▼5月21日(土)

13:00 熊本 vs 千葉

14:00 秋田 vs 東京v

14:00 大宮 vs 仙台

14:00 新潟 vs 横浜FC

14:00 金沢 vs 山形

14:00 徳島 vs 栃木

16:00 水戸 vs 岩手

18:00 岡山 vs 大分

19:00 琉球 vs 甲府

▼5月22日(日)

14:00 町田 vs 群馬

14:00 山口 vs 長崎