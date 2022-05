ØMIこと登坂広臣(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)のライブ映像作品「ØMI LIVE TOUR 2022 “ANSWER…”」が7月13日にリリースされる。

本作にはØMIが3rdアルバム「ANSWER…」を携えて今年の2月から4月にかけて開催したソロアリーナツアー「ØMI LIVE TOUR 2022 “ANSWER…”」の模様を収録。通常盤のほかにEXILE TRIBE FAMILY、LDH official mobile会員、mu-moショップ限定の受注生産限定盤が用意され、受注生産限定盤にはツアーのドキュメンタリーと特典映像が収められる。さらにライブ音源をダウンロードできるミュージックカードが受注生産限定盤にバンドルされる。

Blu-ray本編には通常の2chサウンドに加えてドルビーアトモスが採用されており、対応機器で視聴すると、まるでライブ会場にいるかのような迫力あるサウンドを楽しめる。YouTubeでは映像作品のトレイラー映像を公開中。

ØMI コメント

「ØMI LIVE TOUR 2022 “ANSWER…”」が映像作品になります。

沢山の思いが詰まっていて、大切に駆け抜けたツアーです!

ぜひ最後までストーリーを楽しんで下さい!

ØMI「ØMI LIVE TOUR 2022 “ANSWER…”」収録内容

本編

・ANSWER... SHADOW

・Can You See The Light

・Nobody Knows

・NAKED LOVE

・OVERDOSE

・BLUE SAPPHIRE

・Give up

・Colorblind

・SHINE

・You(Prod. SUGA of BTS)

・Starlight

・HEY

・DIAMOND SUNSET

・Just the way you are

・After the rain

・UNDER THE MOONLIGHT

・CHAIN BREAKER

・HEART of GOLD

ØMI LIVE TOUR 2022 “ANSWER...” DOCUMENT(受注生産限定盤のみ)

特典映像(受注生産限定盤のみ)