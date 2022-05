藤原ヒロシ「実はもう20年くらいレコードを触っていない」木村拓哉とのラジオ対談で明かした、近年の音響機器事情

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。5月のマンスリーゲストには、多くの男性リスナーからリクエストが寄せられていた藤原ヒロシさんが登場。5月8日(日)の放送では、「木村さ〜〜ん」(GYAO!)での企画にまつわる“レコード”の話で盛り上がりました。「木村さ〜〜ん」(GYAO!)の企画で、1月19日(水)にリリースした木村のセカンドアルバム『Next Destination』を、個人用の記念としてアナログレコード化することに。きっかけは、今年3月にマンスリーゲストとして出演した、シンガーソングライター・山下達郎さんからの「(アルバムは)レコードにしないの?」というひと言でした。その企画は、レコードカッティングをするスタジオへ木村が出向き、レコードになるまでの工程を見学し、完成したレコードの音を聴かせてもらうというものでした。そのレコードのジャケットには、藤原さんが主宰するデザインプロジェクト「fragment design(フラグメントデザイン)」がデザインを担当した、木村のライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」のツアーグッズのバンダナのデザインをそのまま使うことに。木村が「ここに置いて立てかけてあるのは、そのレコードなんですけど……」と完成した『Next Destination』のレコードを見せると、すぐさま「ください」「それ、くれないの? 見せるだけなの(笑)?」と反応する藤原さん。「もちろんお渡ししますよ! この場でお贈りしようかなと思ってご用意いたしました」と木村。実物を手に取った藤原さんは「ありがたいですね。素晴らしい!」ととてもうれしそう。レコードジャケットを、ツアーグッズのバンダナと同じデザインにした理由について、木村は「ただの思いつきなんですけど……。『アナログのレコードのジャケットどうします?』って言われたときに、『あのバンダナ(のデザイン)でいいかな?』と思って」と明かします。藤原さんが「“やっつけ思想”が出てきましたね(笑)」と面白がって指摘すると、木村は「やっつけじゃない!」と否定しつつ「レコードジャケットって、部屋に置いておいても、ちょっと可愛かったり、オシャレだったりしたらいいなっていう、勝手な妄想があって」と、その理由を語ります。続けて「『(レコードジャケットの)正方形のデザインって、何がいいかな?』『自分の写真とかじゃねぇな』って思って。それで、『今回デザインしていただいたバンダナはどうかな?』と思って、作らせていただきました」と説明すると、「一生の記念として取っておきます」と笑顔で受け取る藤原さん。そんな藤原さんですが、「実はもう20年くらいレコードを触ってないんだよ(笑)。DJを辞めて以来、まったく触っていないんです。家にターンテーブルもないし、レコードを聴くことはゼロです」と告白。この話に木村は、「マジで!? 今けっこうショックだったんですけど……。じゃあ今は、“音源を聴く”ってなったら、どういう形で聴いているんですか?」と質問すると、「今はCDかMP3とか、Macの中(に入れた音源)ですかね。(これまでに集めたレコードは)まだ全部ありますが、ターンテーブルだったり(レコードを)再生するものはないです。レコードは全部倉庫に置いていて、たまにもらったりすることはあるから、(部屋に)飾ってあったり、置いてあったりはしますけど」と明かす藤原さん。一方、レコードを再生する機材を持ち合わせていないと言う木村は、「『あっ!』って思ったんです。『ソフトを作ったのに、それを聴くハードがないな』と思って。『これはちゃんと手にして接続せねば!』と思っている」とコメント。その言葉に、藤原さんもうなずきながら「せっかく(自宅に)設置するんだったら、いいオーディオセットとか買いたい気もするよね」と話すと、木村は「もし今後、レコードプレーヤーを選びに行くことになった場合、スケジュールさえ合えば……」と切り出すと、「一緒に買いに行きましょうか?」と藤原さん。さらに木村が「『木村さ~~ん!』(の企画)でやってもいいですか?」と提案し、藤原さんが「いいですよ!」と快諾すると、木村は「マジですか!? やった~! うれしい!!」と声を弾ませて喜んでいました。次回5月15日(日)の放送も、引き続き藤原さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/