MAN WITH A MISSIONが6月から行う全国ワンマンツアー「MAN WITH A MISSION Presents Break and Cross the Walls Tour 2022」の追加公演が10月29、30日に大阪・大阪城ホール、11月5、6日に東京・有明アリーナで行われる。

これは本日5月14日に一般発売されたツアー各公演のチケットが即日完売したことを受けて発表されたもの。オフィシャルファンクラブ・FUN WITH A MISSIONでは追加公演のチケットの予約を受け付けており、5月25日発売のニューアルバム「Break and Cross the Walls II」にはチケットの先行予約用のシリアルナンバーが封入される。

MAN WITH A MISSION Presents Break and Cross the Walls Tour 2022

2022年6月16日(木)広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA

2022年6月17日(金)広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA

2022年6月22日(水)新潟県 新潟県民会館

2022年6月23日(木)新潟県 新潟県民会館

2022年7月5日(火)神奈川県 KT Zepp Yokohama

2022年7月7日(木)神奈川県 KT Zepp Yokohama

2022年7月19日(火)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2022年7月21日(木)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2022年8月3日(水)宮城県 SENDAI GIGS

2022年8月4日(木)宮城県 SENDAI GIGS

2022年8月16日(火)愛知県 Zepp Nagoya

2022年8月18日(木)愛知県 Zepp Nagoya

2022年9月13日(火)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2022年9月15日(木)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2022年9月27日(火)北海道 Zepp Sapporo

2022年9月29日(木)北海道 Zepp Sapporo

2022年10月11日(火)福岡県 Zepp Fukuoka

2022年10月13日(木)福岡県 Zepp Fukuoka

2022年10月19日(水)香川県 高松festhalle

2022年10月20日(木)香川県 高松festhalle



<追加アリーナ公演>

2022年10月29日(土)大阪府 大阪城ホール

2022年10月30日(日)大阪府 大阪城ホール

2022年11月5日(土)東京都 有明アリーナ

2022年11月6日(日)東京都 有明アリーナ