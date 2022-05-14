コスプレイヤー篠崎こころが5月12日、自身のTwitterを更新し猫耳ショットを披露した。
篠崎は「帰ってきてお昼寝しちゃってた」とツイートし、猫耳＆メイド服着用でのお昼寝ショットを披露。この投稿にファンからは「お昼寝ナイス」「可愛すぎて尊死してまう」「寝顔も可愛い!」といった声が寄せられた。
帰ってきてお昼寝しちゃってた💭😳 pic.twitter.com/MBtknWENMI— 篠崎こころ💙🐾 (@kokoro777pp) May 12, 2022
（C）PPエンタープライズ
コスプレイヤー篠崎こころが5月12日、自身のTwitterを更新し猫耳ショットを披露した。
篠崎は「帰ってきてお昼寝しちゃってた」とツイートし、猫耳＆メイド服着用でのお昼寝ショットを披露。この投稿にファンからは「お昼寝ナイス」「可愛すぎて尊死してまう」「寝顔も可愛い!」といった声が寄せられた。
帰ってきてお昼寝しちゃってた💭😳 pic.twitter.com/MBtknWENMI— 篠崎こころ💙🐾 (@kokoro777pp) May 12, 2022
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