祝！ドナルド誕生日！ドナルドダックのスペシャルカフェに行ってきた！

マリンルックが可愛すぎるっ! 「ドナルドダック」OH MY CAFEが期間限定でオープン♪ 一足先にスペシャルカフェを体験してきた編集部員が、フードやグッズをレポート♪

6月9日のドナルドお誕生日をお祝いし、「ドナルドダック」OH MY CAFEが、2022年5月13日(金)より東京(OH MY CAFE TOKYO)にて、6月2日(木)より大阪(OH MY CAFE OSAKA)にて、6月9日(木)より名古屋(kawara CAFE & KITCHEN 名古屋パルコ店)にてオープン!

ドナルドダックは、ドナルド・フォントルロイ・ダックが本名の、短気で自己中心的で負けず嫌いな性格のディズニーキャラクター。しかし、どこか憎めない性格のため人気が集まり、1934年6月9日公開の『かしこいメンドリ』でデビューして以来、ディズニー最多の出演作品数を誇っている。

そんなみんなから愛されるドナルドのスペシャルカフェが登場! GWが終わってしまって最近元気がない……という方にぜひおすすめしたい「ドナルドダック」OH MY CAFE。表情豊かで、賑やかで、元気いっぱいのドナルドと、思いっきりスペシャルカフェを楽しもう! さっそく店内の様子や、おすすめフードをピックアップしてご紹介!

【360度どこを見てもドナルド、ドナルド、ドナルド!!】

店内に入ってすぐ目に飛び込んできたのは、ブルー・イエロー・ホワイトのド派手な「ドナルドダック」カラー! テンションが上がり周りを見渡すと、笑っているドナルド、怒っているドナルド、焦っているドナルドと、いろんな表情のドナルドのイラストを発見。

さらにしっかり店内を見ていくと、いつもドナルドが着ているブルーの衣装が干されていたり(ボーダーの衣装に着替えたから洗濯したのかも!?)、イラストの中でドナルドが持っていたお魚が入ったバスケットが吊るしてあったり、遊び心たっぷりの装飾にワクワク!

▲ボーダーの衣装にお着替えして、いつもの衣装は洗濯してお休み中!?

▲ドナルドが頭に乗せていたお魚のしっぽが飛び出したバスケットを発見!

(C)Disney

【フード・ドリンクの中でも、ドナルドは表情豊か♪】

元気いっぱいのドナルドが見られるのは店内だけじゃない! フード・ドリンクメニューのドナルドも表情豊かでとってもキュート♪

しかも「ドナルドダック」OH MY CAFEのメニューは可愛いだけじゃなく、ヘルシーで体に優しいメニューになっているとのこと。ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質なメニューになっているので、安心してお食事できます♪

そんなメニューの中から、特に筆者が気になったものをピックアップ!

●FUNNY!くちばしチキンサンドバスケット

おかしくって笑いが止まらないドナルドをイメージしたメニュー。チキンピタパンサンドを食べるとくちばしみたいに見えるので、口の前に持ってきて写真を撮ると良さそう♪ ピタパンサンドのほかに、トルティーヤチップス、人参サラダ、ヨーグルト、付け合わせのオレンジと、ボリュームたっぷりのメニューだ。ちなみに、口を大きく開けて笑っているドナルドのピックは持って帰れるとのこと!

●LOVE(ハート)ブーケヨーグルト

大好きな恋人のデイジーも大喜び! 愛情いっぱいの花束をイメージしたフローズンヨーグルト。花形のモナカとリンゴ、ハート型のイチゴなどが可愛らしいメニューだ。目がハートになっている可愛らしいドナルドのピックは持ち帰りOK!

●ANGRY!トマトパスタプレート

怒ってパスタも真っ赤っかになっちゃった!? 怒ったドナルドをイメージしたナポリタンとサラダのセットプレート。たっぷりのパプリカとピーマンが添えられたナポリタンと、大豆ミート、チェリートマト、枝豆、キャベツ、グリーンリーフが入ったサラダのセットなので、お野菜をしっかり摂りたい方におすすめ!

「ドナルドダック」OH MY CAFEで、一足早く夏を感じながら、ドナルドのお誕生日をお祝いしちゃおう♪

(C)Disney