WANIMA・KO-SHINには台本なし!?「マイクが準備されているのもありがたい」

WANIMAが、5月12日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。登場時の、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭とのトークを紹介します。こもり校長:今夜の生放送教室には……!KENTA:Vaundyでーす!こもり校長:ちがーう! せめて3人組で……(笑)。もう1回いきますよ、今夜の生放送教室には……!KENTA:INIです! お願いします!!こもり校長:ちがーう! INIはもっと多い!KENTA:WANIMAです! よろしくお願いします!!ぺえ教頭:お願いします(笑)。こもり校長:僕は1年ぶりですね。去年来てくださったのが、4月22日ということで……うちの教頭の誕生日だよね。ぺえ教頭:そうですね(笑)。WANIMA:あら!(拍手)KENTA:4月やったら一緒ですね。僕は4月13日なんで。ぺえ教頭:近いですね~。こもり校長:KO-SHIN先生が3月30日ですよね。KO-SHIN:3月30日です……。ぺえ教頭:KO-SHIN先生は、急におとなしくなるのね。KENTA:あの……いつもいつも! 今日は、マイクが準備されているのもありがたいくらいで。通常だと、マイクもイヤホンも準備されていないというのが……。こもり校長:(笑)。FUJI:いつもは、台本も用意されてないですからね。KENTA:今日は本当にありがたいです……!ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:WANIMA先生は、現在『Catch Up TOUR -1 Time 1 Chance-』という全国ツアー中で、バースデーライブもやってきたと。KENTA:そうなんです。申し訳ないんですけど、今日もラジオが始まる10分前に入らせてもらって……すみませんでした!こもり校長:びっくりしました(笑)。今日は、いろんなお話を聞かせてもらおうと思っています。両A面の配信シングル『あの日、あの場所 / 眩光』もリリースされていますし、MONGOL800先生とのコラボの発表もありました。WANIMA:はい!こもり校長:モンパチ先生とのスプリットEP『愛彌々』は、6月22日にリリースです! さらにツアー(「MONGOL800×WANIMA -愛彌々- TOUR 2022」)も決定! そして9月には、地元の熊本県でWANIMA先生初の主催フェス『1CHANCE FESTIVAL 2022』の開催も決定と。6、7、8、9月と大忙しの中、ありがとうございます。ぺえ教頭:忙しいね~。KENTA:いやもうちょっと……解散するんやないかというレベルで、予定を入れまくっています。校長・教頭:(笑)。KENTA:バリバリ変わらず音楽やっていますので、よろしくお願いします!放送中はあまり声を聴くことのなかったKO-SHINさんですが、番組の最後には、恒例となっているリスナーへの言葉を担当。『初志貫徹』と黒板に書き、「最初に志したモノっていうのは、諦めず自分の意思を貫いてほしいな、っていうのが僕の座右の銘でございます」とメッセージを届けました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/