KANDYTOWN、1stアルバム『KANDYTOWN』（4LP）が数量限定再プレス決定

ヒップホップクルー・KANDYTOWNが、2017年6月21日にリリースしたアナログ作品1st ALBUM『KANDYTOWN』（4LP）を2022年7月20日に数量限定再プレス発売する。
初のアナログリリースとなった今作は、当時発売と同時に即完売。現在、中古市場でプレミアム価格で取引されている。内容は当時のままとなっており、初回限定ボーナスディスクの収録曲を含めた1stアルバム『KANDYTOWN』の楽曲に加え、店舗・会場で限定配付されていた音源「Get Light」や「R.T.N」などのインストも収録された完全盤。また、今回の再プレスにあわせて新たなにマスターのカッティングを行った4枚組の4LPになっている。
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＜リリース情報＞
KANDYTOWN
1stアルバム『KANDYTOWN』（4LP/数量限定生産盤）
発売日：2022年7月20日（水）より随時発売
価格：4800円（税別）
品番：WPJL-10052～55（4LP）
【購入URL】
=収録曲=
Side A
1. Intro
2. RTN
3. Twentyfive
4. Get Light
Side B
5. Just Sink
6. Evidence
7. Good Die Young
8. Beautiful Life
Side C
9. Round & Round
10. Aint No Holding Back
11. Amazing（Interlude）
12. Feelz
Side D
13. Song in Blue
14. Scent of a Woman
15. Paper Chase
Side E
16. A Bad
17. The Man Who Knew Too Much
18. Against
19. Rainy Night
Side F
20. Oboro
21. Rap City
22. Dejavu
Side G
23. Keep it kool
24. My Business
25. A Bad （Dirty Mix）
26. Song in blue （Remix）
Side H
27. R.T.N （Instrumental）
28. Get Light （Instrumental）
29. Rap City （Instrumental）
30. Oboro （Instrumental）
仕様
・見開きジャケットゲートフォールド仕様
・4枚組の4LP
・180gの重量盤
KANDYTOWN 公式HP：https://wmg.jp/kandytown/