KANDYTOWN、1stアルバム『KANDYTOWN』（4LP）が数量限定再プレス決定

ヒップホップクルー・KANDYTOWNが、2017年6月21日にリリースしたアナログ作品1st ALBUM『KANDYTOWN』（4LP）を2022年7月20日に数量限定再プレス発売する。

初のアナログリリースとなった今作は、当時発売と同時に即完売。現在、中古市場でプレミアム価格で取引されている。内容は当時のままとなっており、初回限定ボーナスディスクの収録曲を含めた1stアルバム『KANDYTOWN』の楽曲に加え、店舗・会場で限定配付されていた音源「Get Light」や「R.T.N」などのインストも収録された完全盤。また、今回の再プレスにあわせて新たなにマスターのカッティングを行った4枚組の4LPになっている。

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＜リリース情報＞

KANDYTOWN

1stアルバム『KANDYTOWN』（4LP/数量限定生産盤）

発売日：2022年7月20日（水）より随時発売

価格：4800円（税別）

品番：WPJL-10052～55（4LP）

【購入URL】

https://kandytown.lnk.to/ktlp

=収録曲=

Side A

1. Intro

2. RTN

3. Twentyfive

4. Get Light

Side B

5. Just Sink

6. Evidence

7. Good Die Young

8. Beautiful Life

Side C

9. Round & Round

10. Aint No Holding Back

11. Amazing（Interlude）

12. Feelz

Side D

13. Song in Blue

14. Scent of a Woman

15. Paper Chase

Side E

16. A Bad

17. The Man Who Knew Too Much

18. Against

19. Rainy Night

Side F

20. Oboro

21. Rap City

22. Dejavu

Side G

23. Keep it kool

24. My Business

25. A Bad （Dirty Mix）

26. Song in blue （Remix）

Side H

27. R.T.N （Instrumental）

28. Get Light （Instrumental）

29. Rap City （Instrumental）

30. Oboro （Instrumental）

仕様

・見開きジャケットゲートフォールド仕様

・4枚組の4LP

・180gの重量盤

KANDYTOWN 公式HP：https://wmg.jp/kandytown/