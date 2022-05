【ハッピーセット】迫力のジュラシック・ワールドと遊べるリラックマ

おもちゃ付きメニュー・ハッピーセットのプラスチック使用率を下げる方向に舵を切った日本マクドナルド。2022年5月20日(金)からのハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・キャンプ」のおもちゃはオール紙製のペーパークラフトになっている。また同時展開のハッピーセット「リラックマ」のおもちゃも、紙の存在を重視したもので、リラックマ自体の造形もかわいらしく、日常使いできるものになっている。

一足早く、実物で遊んでみた。

2021年9月、米マクドナルドは「全世界のマクドナルドで、ハッピーミール(日本のハッピーセットに当たるセット)のおもちゃのプラスチックを段階的に削減していく」と発表した。代替素材としては紙が例示されていた。

今回のハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・キャンプ」は、その最もダイレクトな答えの1つと言えるだろう。おもちゃはオール紙製の恐竜のペーパークラフトになっている。

紙製ながら立体感を考慮して構成されたペーパークラフトは自立が可能、ひとつひとつの大きさもかなりのボリュームがあり、ペーパークラフトが入っている箱は、展開して背景として飾ることが出来る。

また印刷により再現された恐竜の体表の模様は迫力満点。プラスチックで再現するとコストも上がってしまう。紙の強みを生かしたポイントだ。

各パーツにはカラーの●が印刷されており、これを組み合わせることで恐竜を完成させることが可能。お子さんが組み立てに迷っていたら、ヒントとして教えてあげられるポイント。

第1弾は5月20日(金)から5月26日(木)までで「ティラノサウルス・レックス」「プテラノドン」「ヴェロキラプトル」の3種。

第2弾は5月27日(金)から6月2日(木)までで「トリケラトプス」「カルノタウルス」「インドミナス・レックス」の3種だ。

一方、同時展開のハッピーセット「リラックマ」は、おもちゃはプラスチック製だが、スタンプ、お絵かきセット、ホールパンチャー、ペーパークリップなど、紙の存在を強く意識したものになっている。

ホールパンチャーは、リラックマの形の穴をあけられる。工作やお絵かきしたりすることで図形・空間の認識能力が高まり、創造力が養われる。

また自分好みにシールを貼ってカスタマイズするペンスタンド、自分の好きなマスキングテープ入れにもなるシールディスペンサー、自分の持ち物の目印になるスタンプなどは、自分の文房具などを大切に扱う生活習慣の形成を助ける。

第1弾は5月20日(金)から5月26日(木)までで「リラックマのシールディスペンサー」「リラックマのおえかきセット」「コリラックマのゆらゆらスタンプ」の3種。

第2弾は5月27日(金)から6月2日(木)までで「チャイロイコグマのホールパンチャー」「リラックマのねそべりこものいれ」「リラックマのきせかえペンスタンド」の3種となっている。

紙のおもちゃと紙で遊ぶおもちゃ、それぞれで楽しみながら、資源を大切にすることやサステナブルな考え方を、お子さんと話してみてください。

なお、20022年5月20日(金)からは、「ほんのハッピーセット」も新しいものに切り替わる。

絵本は市原淳の「はいたつやさん」、ミニ図鑑は「水の生物/カニ・貝などのなかま クイズつき」だ。

(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.