西川貴教(T.M.Revolution)が主催する音楽イベント「イナズマロック フェス 2022」が9月17~19日に滋賀・烏丸半島芝生広場で開催される。

滋賀ふるさと観光大使を務める西川が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに掲げ、例年9月に行われている「イナズマロック フェス」。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一昨年はオンラインによる開催、昨年は開催中止となったが、14年目を迎える今年はお馴染みの烏丸半島芝生広場で開催されることが決まった。

出演アーティスト第1弾として、17日に西川、Da-iCE、Fear, and Loathing in Las Vegas、04 Limited Sazabys、ももいろクローバーZ、18日にアイドルマスター SideM、打首獄門同好会、THE ORAL CIGARETTES、T.M.Revolution、DISH//、Vaundy、19日に西川、T.M.Revolution、Novelbright、モーニング娘。'22が雷神STAGEに登場することが明らかに。出演者は今後も追加される。チケットぴあではチケットの最速先行予約を受け付けている。

イナズマロック フェス 2022

2022年9月17日(土)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

Da-iCE / 西川貴教 / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / ももいろクローバーZ / and more



2022年9月18日(日)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

アイドルマスター SideM / 打首獄門同好会 / THE ORAL CIGARETTES / T.M.Revolution / DISH// / Vaundy / and more



2022年9月19日(月・祝)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

T.M.Revolution / 西川貴教 / Novelbright / モーニング娘。'22 / and more