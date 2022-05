『すみっコぐらし』が音の鳴る積み木に♪ 贈り物にもぴったり！

木製玩具やベビーグッズを販売するエデュテは、音の鳴る積み木「すみっコぐらし おうちのサウンドブロックス」を公式サイトで2022年5月2日(月)より予約販売開始した。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

様々なグッズや玩具などの商品展開がなされており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

この度、たくさんの子ども達に愛されている『すみっコぐらし』の人気キャラクターが、赤ちゃんが楽しめる積み木になって登場!

エデュテでロングセラーで人気の音の鳴る積み木シリーズ。ベーシックな4.5cm基尺で、赤ちゃんが誤飲しない大きさや持ちやすいカタチ。ぴったりと積み上げられるため、小さな赤ちゃんでも積み木遊びを楽しむことができる。

また、パーツの中には木製ビーズが入っており、赤ちゃんが手に持って振ると優しい音が鳴る仕掛けが。舐めても安全な塗料が使用され、パーツの角は丁寧に面取り加工がなされているため、安心して遊ぶことができる。

エデュテの音の鳴る積み木シリーズでおなじみの「半円や丸・アーチ型の積み木」は、様々な造形物を作ることができ、赤ちゃんの創造力を育んでくれる。

さらに、おうちをモチーフにした木箱にはお片付けシートが入っているため、絵柄を見ながら赤ちゃんもお片付けの練習を楽しめる。

本商品は出産祝いや1歳のお誕生日プレゼントにも喜ばれる可愛いオリジナルBOXでお届け! 現在予約受付中、5月下旬入荷予定だ。

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.