B'zのニューアルバム「Highway X」が8月10日にリリースされる。

5月14日にスタートする全国ツアー「B'z LIVE-GYM 2022 -Highway X-」と同じタイトルを冠したこのアルバムには、テレビ朝日系ドラマ「未来への10カウント」主題歌の「COMEBACK -愛しき破片-」、読売テレビ・日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマの「SLEEPLESS」、映画「嘘喰い」主題歌の「リヴ」など全11曲を収録。発売日の8月10日は全国ツアーファイナルとなる神奈川・ぴあアリーナMM公演3DAYSの直前で、新作の世界をリリースに先駆けてツアーのステージを通じファンに届ける形となる。

本作は初回生産限定盤、初回限定盤、通常盤の3仕様でリリースされる。初回生産限定盤と初回限定盤は全国ツアー「B'z LIVE-GYM 2022 -Highway X-」のライブ映像5曲を収録したDVDと、レコーディングやツアーの模様を捉えた200ページにわたるフォトブックレット付き。さらに初回生産限定盤にはアルバム収録曲の別バージョン音源を収めたカセットテープが付属する。

B'z「Highway X」収録内容

CD

・COMEBACK -愛しき破片-

・SLEEPLESS

・リヴ

・YES YES YES

・UNITE

・Highway X

・Daydream

・Hard Rain Love

・マミレナ

・山手通りに風

・You Are My Best

初回生産限定盤 / 初回限定盤DVD

全国ツアー「B'z LIVE-GYM 2022 -Highway X-」より、ニューアルバム「Highway X」収録曲のライブ映像を5曲収録予定

初回生産限定盤カセットテープ

SIDE A

01. リヴ(MOVIE SIZE)

02. SLEEPLESS(TV SIZE)

03. COMEBACK -愛しき破片-(TV SIZE)

SIDE B

01. YES YES YES(LIVE ver. from 5 ERAS)

02. UNITE(LIVE ver. from UNITE #01)