6月18日と19日に東京・渋谷エリアで行われるやついいちろう(エレキコミック)の主催イベント「YATSUI FESTIVAL! 2022」の出演アーティスト第3弾が発表された。

昨年同様に有観客と生配信形式で実施される「YATSUI FESTIVAL! 2022」。第3弾ではアップアップガールズ(仮)、ukka、STU48、清竜人、ザ・おめでたズ、cinema staff、東京女子流、ナナランド、ネクライトーキー、yonawo、RIP SLYME、LOSTAGE、@onefiveらが追加された。また6月18日に愛知・名古屋のキャナルパークささしま パークエリアで「やついフェス」と連動するイベント「NAGOYA GIRLS FESTIVAL」が行われる。本会場にはこの日がステージデビューとなるSKE48の11期研究生、TEAM SHACHI、#ジューロック、シャニムニ=パレードなど、名古屋を拠点に活動するガールズグループが出演する。第3弾では35組の出演が決定。現時点で152組の出演者が決定している。

イープラスではチケットの先行予約を5月25日まで受付中。また「YATSUI FESTIVAL! 2022」のオフィシャルサイトでは、イベントの開催資金を募るクラウドファンディングが実施されている。

やついいちろう コメント

新たに35組のアーティスト発表です。これで152組まで発表になりました。ジャンルレスなやついフェスならではの顔ぶれが集まってくれています。もう楽しいフェスになるのは決まったので、皆さん6月18、19日の2日間は渋谷のお祭りに遊びに来てください!!

YATSUI FESTIVAL! 2022

2022年6月18日(土)19日(日)

東京都 Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / Spotify O-Crest / 渋谷duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / 渋谷7th FLOOR / LOFT9 Shibuya / HARLEM PLUS / 東間屋



2022年6月18日(土)

<出演者>

DJやついいちろう / 秋山璃月 / アマイワナ / イワイガワ / 鋭児 / 江沼郁弥 / エレ片 / Calmera / 川辺素 / 河邑ミク / 奇妙礼太郎 / キュウ / グソクムズ / クボタカイ / Keishi Tanaka / ゲッターズ飯田 / Cody・Lee(李) / サスペンダーズ / さとうもか / サニーデイ・サービス / 三拍子 / 三遊亭わん丈 / 渋さ知らズオーケストラ / SUSHIBOYS / 高井息吹 / TCクラクション / 東郷清丸 / DOTAMA / toddle / 飛石連休 / ナイツ / 虹の黄昏 / 二丁目の魁カミングアウト / にゃんこスター / 脳みそ夫 / No Buses / パーツイシバ / X-GUN / ばってん少女隊 / Have a Nice Day! / #ババババンビ / Bialystocks / BROTHER SUN SISTER MOON / Helsinki Lambda Club / Homecomings / ポップしなないで / ぽんぽこ / マッカーサーアコンチ / ママタルト / Mom(弾き語り) / 眉村ちあき / Mega Shinnosuke / 八代亜紀 / やす子 / ゆうらん船 / 諭吉佳作/men / ゆってぃ / ライトガールズ / ラブリーサマーちゃん / Laura day romance / わらふぢなるお / ワンダフルボーイズ / アップアップガールズ(2) / アップアップガールズ(プロレス) / SKE48 11期研究生(名古屋会場) / オジンオズボーン / 三遊亭とむ / ジェラードン / cinema staff / シャニムニ=パレード(名古屋会場) / #ジューロック(名古屋会場) / TEAM SHACHI(名古屋会場) / ナナランド / ぷにぷに電機 / マグ万平 / ゆけむりDJs / yonawo / LOSTAGE



2022年6月19日(日)

<出演者>

DJやついいちろう / 赤もみじ / 阿佐ヶ谷姉妹 / ASH&Dコーポレーション / Wienners / ウエストランド / ウ山あまね / a子 / MPC GIRL USAGI / エレ片 / エレ片劇団 / odol / かが屋 / 駆け抜けて軽トラ / gato / KAHOH / Calmera / クマムシ / クリトリック・リス / ゲッターズ飯田 / Kentaro Nakao / コウメ太夫 / ザ・ギース / SAKURAI / THE 2 / SARUKANI / xiangyu / 水中、それは苦しい / 水曜日のカンパネラ / ステレオガール / SO-SO / 曽我部恵一 / TAIGA / 立川吉笑 / DEATHRO / 戸田恵子 / 怒髪天 / TOMMY(BOY) / #2i2 / NIKO NIKO TAN TAN / ニューロティカ / Hi-Hi / 爆乳ヤンキー / 初恋の嵐 / ハマカーン / peanut butters / b-flower / butaji / betcover!! / ボギー+奥村門土(モンドくん)の似顔絵屋さん / ぼく脳 / Monthly Mu & New Caledonia / 宮迫博之 / MONO NO AWARE / 森本サイダー / MOROHA / #よーよーよー / ラブレターズ / Ropes / アップアップガールズ(仮) / 一徹 / ukka / STU48 / 小沢一敬(スピードワゴン) / ザ・おめでたズ / 清竜人 / 金の国 / DJEMP / 笑福亭羽光 / ダウ90000 / でか美ちゃん / 東京女子流 / ネクライトーキー / 古市コータロー / HO6LA / みなみかわ / ゆけむりDJs / RIP SLYME / @onefive