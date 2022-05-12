8月20、21日に開催される音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2022」千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ公演の追加出演者が発表された。
今回の発表では20日のMOUNTAIN STAGEにザ・クロマニヨンズ、渋谷すばる、SONIC STAGEにAimer、21日のSONIC STAGEに羊文学が出演することが決定。さらにBEACH STAGEの20日にKIRINJI、TAHITI 80、never young beach、変態紳士クラブ、サンボマスター、chilldspot、yonawo、21日に秦基博、STUTS、iri、chelmico、Def Tech、Omoinotake、モノンクルが登場することも決まった。BEACH STAGEのヘッドライナーはKIRINJIと秦基博が担当する。
SUMMER SONIC 2022
TOKYO
2022年8月20日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
The 1975 / King Gnu / Maneskin / The Libertines / マキシマム ザ ホルモン / リナ・サワヤマ / ビーバドゥービー / Mrs. GREEN APPLE / Novelbright
MOUNTAIN STAGE
MAN WITH A MISSION / The Offspring / ザ・クロマニヨンズ / Fishbone / All Time Low / BLUE ENCOUNT / 渋谷すばる / The Linda Lindas
SONIC STAGE
セイント・ヴィンセント / ケイシー・マスグレイヴス / Aimer / Vaundy / Awesome City Club / Squid / CHAI
BEACH STAGE
KIRINJI / TAHITI 80 / never young beach / 変態紳士クラブ / サンボマスター / chilldspot / yonawo
2022年8月21日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
ポスト・マローン / ONE OK ROCK / ミーガン・ジー・スタリオン / WANIMA / ヤングブラッド / The Struts / THE ORAL CIGARETTES / BE:FIRST
MOUNTAIN STAGE
Primal Scream presents Screamadelica Live / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Kula Shaker / milet / TOMORROW X TOGETHER / Inhaler / Easy Life / 優里
SONIC STAGE
カーリー・レイ・ジェプセン / CL / ENDRECHERI / 女王蜂 / グリフ / ちゃんみな / セイレム・イリース / 羊文学
BEACH STAGE
秦基博 / STUTS / iri / chelmico / Def Tech / Omoinotake / モノンクル
OSAKA
2022年8月20日（土）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
OCEAN STAGE
ポスト・マローン / ONE OK ROCK / ミーガン・ジー・スタリオン / ヤングブラッド / The Struts / BE:FIRST
MOUNTAIN STAGE
Kasabian / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Kula Shaker / milet / TOMORROW X TOGETHER / Inhaler / Easy Life
SONIC STAGE
カーリー・レイ・ジェプセン / CL / きゃりーぱみゅぱみゅ / ゲスの極み乙女。 / グリフ / ちゃんみな / セイレム・イリース
2022年8月21日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
OCEAN STAGE
The 1975 / King Gnu / Maneskin / The Libertines / My Hair is Bad / リナ・サワヤマ / ビーバドゥービー / Mrs. GREEN APPLE
MOUNTAIN STAGE
The Offspring / Ken Yokoyama / Fishbone / All Time Low / 04 Limited Sazabys / The Linda Lindas
SONIC STAGE
セイント・ヴィンセント / ケイシー・マスグレイヴス / Nulbarich / Sparks / Awesome City Club / Squid / ALI
※Maneskinの「a」はリング符号付きが正式表記。