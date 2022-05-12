ロッテは12日、直筆サイン入りピンクユニホームのチャリティオークションをマリーンズオンラインストアで5月13日〜19日と5月20日〜26日の2期間で開催することになったと発表した。
ピンクユニホームは5月8日の母の日イベントの一環としてソフトバンク戦でチームが着用したものであり、監督、コーチ、当日一軍登録選手のユニホームが本人の直筆サイン入りでチャリティオークションに出品される。チャリティオークションの収益は認定NPO法人J.POSH「ピンクリボン基金」へ全額寄付され、乳がんの撲滅、検診の早期受信活動、乳がん体験者と家族の支援へ役立てられる。
▼ チャリティオークションの詳細
＜第1弾期間 5月13日(金)19時00分〜5月19日(木)19時59分＞
井口監督、佐々木千隼投手、美馬投手、東條投手、西野投手、小野投手、小沼投手、益田投手、ロメロ投手、佐藤都志也捕手、柿沼捕手、安田内野手、中村奨吾内野手、エチェバリア内野手、小川内野手、菅野外野手、山口外野手、木村コーチ、河野コーチ、清水コーチ、伊志嶺コーチ
＜第2弾期間5月20日(金)19時00分～26日(木)19時59分＞
石川投手、小島投手、佐々木朗希投手、ゲレーロ投手、中村稔弥投手、田中靖洋投手、河村投手、松川捕手、三木内野手、レアード内野手、藤原外野手、福田秀平外野手、岡外野手、髙部外野手、和田外野手、森脇ヘッドコーチ、小野コーチ、福浦コーチ、的場コーチ、大塚コーチ、菊地コーチ。
全て最低落札価格2万円(税込)からマリーンズオンラインストアにてチャリティオークションを実施し、経費を除いた収益は認定NPO法人J.POSH「ピンクリボン基金」へ寄付。