お笑いコンビ・EXIT(りんたろー。、兼近大樹)が10日、X JAPANのYOSHIKIと日本コカ・コーラのタッグによるプロジェクト「REAL GOLD X/Y」のLIVE配信イベントに登場。イベント終了後の2人を直撃取材した。
▼YOSHIKIとのオンライントークイベント見逃し配信はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=VJkqxmM7Z8k
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