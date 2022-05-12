俳優の窪田正孝と女優の本田翼が10日、都内で行われた『劇場版ラジエーションハウス』初日舞台挨拶に登場した。さらに、主題歌を担当した MAN WITH A MISSION を代表して、Jean-Ken Johnny(ジャン・ケン・ジョニー)と Kamikaze Boy(カミカゼ・ボーイ) が 巨大クラッカーを手にサプライズで駆けつけた。

（オススメ動画）
🎬マンウィズ・ジョニさん、ラジハ続編も主題歌意欲、窪田正孝も「もちろんです」とペッコリ　『劇場版ラジエーションハウス』公開後舞台挨拶
https://youtu.be/vvRJ7JHiHBc

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