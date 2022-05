6月4日と5日に名古屋・栄地区の17会場で開催されるZIP-FM主催のライブサーキットイベント「SAKAE SP-RING 2022」の第3弾出演アーティストが発表された。

今回出演がアナウンスされたのは初日の瑛人、NEE、This is LAST、Hakubi、リュックと添い寝ごはん、カメレオン・ライム・ウーピーパイら、2日目の藤原さくら、chelmico、Aile The Shota、I Don't Like Mondays.、Omoinotake、K:reamら計95組。これですでに発表されていた出演アーティストを含め全295組が出そろった。

各公演のチケットはイープラス、チケットぴあにて販売中。

SAKAE SP-RING 2022

会場:愛知県 DIAMOND HALL / 名古屋CLUB QUATTRO / 名古屋ReNY limited / SPADE BOX / HOLIDAY NEXT NAGOYA / RAD HALL / TOYS / 栄R.A.D. / LIVE HOUSE CIRCUS / RAD SEVEN / 名古屋栄TIGHT ROPE / 名古屋スクールオブミュージック&ダンス / HeartLand / CLUB ROCK'N' ROLL / sunset BLUE / Live & Lounge Vio / CLOVER HOUSE



2022年6月4日(土)

<出演者>

アイビーカラー / 明くる夜の羊 / ASTERISM / asobi / Atomic Skipper / AFTER SQUALL / アマイワナ / ayaho / あるくとーーふ / anewhite / EASTOKLAB / 泉そおい / 一寸先闇バンド / irienchy / 上野大樹 / 汐れいら / 宇雪 / ウルトラ寿司ふぁいやー / 瑛人 / Apes / ES-TRUS / EGG SHELL / XY GENE / MPC GIRL USAGI / YENMA / all at once / 岡本隆根 / ofulover / COWCITY CLUB BAND / ガストバーナー / カノエラナ / 果歩 / Gum Girl / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / CVLTE / 川音希 / 川崎鷹也 / KUNG-FU / きゃない / Qyoto / QOOPIE / Cool-X / GLASGOW / Crispy Camera Club / クレナズム / CrowsAlive / KEI_HAYASHI / Gordon / 小玉ひかり / 小林右京 / Conton Candy / SARD UNDERGROUND / SideChest / The Songbards / さなり / SAFIRE / SOMETIME'S / ザ・モアイズユー / 35.7 / she9 / C SQUARED / SHIFT_CONTROL / ジャアバーボンズ / SherLock / ジャンキー58% / 13.3g / SHōTA LōDI / シンガロンパレード / 新東京 / 須澤紀信 / Suzumushi / THREE1989 / Sleeping Girls / セックスマシーン!! / ソウルズ / 高瀬統也 / 竹内唯人 / TAMIW / Chapman / ちゃんゆ胃 / This is LAST / DURAN / ドラマストア / TRiFOLiUM / どんぐりず / NARSEA / Nao Kawamura / ナリタジュンヤ / NEE / にゃんぞぬデシ / ネクライトーキー / 猫戦 / Noranekoguts / Hi Cheers! / Bye-Bye-Handの方程式 / バイリンジボーイ / Vaundy / Hakubi / バニーブルース / 林青空 / Pulplant / ハルラモネル / Hello Sleepwalkers / Hello Hello / 板歯目 / Bamboo / Bialystocks / peeto / Pimm's / ビレッジマンズストア / 広瀬大地 / FIVE NEW OLD / フィルフリーク / プピリットパロ / BREIMEN / PLOT SCRAPS / bokula. / 黒子首 / postman / MAX'N / masa / 松本千夏 / MAHOROBA / 三浦隆一 / 澪 / Mizki / 水咲加奈 / 宮川愛李 / Meik / meiyo / motorpool / moll / 桃色ドロシー / 森良太バンド編成 / YAJICO GIRL / 山田あさひ / ユアネス / ゆいにしお / 友希 / 由薫 / Yobahi / Lala / Riju / リュックと添い寝ごはん / Rainscope / Rest of Childhood / Lenny code fiction / ROU / LodiLodi



2022年6月5日(日)

<出演者>

藍色アポロ / I Don't Like Mondays. / 愛はズボーン / Aile The Shota / 秋元リョーヘイ / Absolute area / アメノイロ。 / 雨のパレード / ayaka. / arne / Anna / ENFANTS / evening cinema / WiLLY-NiLLY / 上野優華 / UEBO / UtaKata / umitachi / AIRFLIP / 鋭児 / EYRIE / EOW / ego apartment / Ezoshika Gourmet Club / été / エルスウェア紀行 / OverTone / 碧海祐人 / 奥﨑海斗 / OKOJO / Ochunism / Omoinotake / Kaco / 籠目維新 / かずき山盛り / 加藤ヒロ / The;Cutlery / 門脇更紗 / カネヨリマサル / カモシタサラ(from インナージャーニー) / KAYO. / Karin. / Kanna / GANMI / kim taehoon / 極東飯店 / クジラ夜の街 / GOOD BYE APRIL / Klang Ruler / GRAND FAMILY ORCHESTRA / K:ream / Kenta Dedachi / CODE OF ZERO / COMETO / colspan / ざきのすけ。 / saji / ザ・シスターズハイ / Suspended 4th / THE 2 / さとうもか / THE TOMBOYS / Subway Daydream / The Best Average / The Muddies / ザ・リーサルウェポンズ / SULLIVAN's FUN CLUB / sankara / Genesis Girl - 創世記少女 - / Jam Fuzz Kid / shule And christmas / しらぬい / シロとクロ / suisei / 鈴木実貴子ズ / THREEOUT / THREE LIGHTS DOWN KINGS / TAEYO / Dannie May / w.o.d. / CHASED / chelmico / チョーキューメイ / Deep Sea Diving Club / D.Y.T / 帝国喫茶 / DOLL PARTS / とけた電球 / ドラマチックアラスカ / なかねかな / NakamuraEmi / Nagie Lane / なきごと / 南壽あさ子 / ナツノコエ / 南無阿部陀仏 / 西片梨帆 / 日日是好日 / Newspeak / ねぐせ。 / knowone / 野田愛実 / nolala / Half time Old / ハク。 / The Papaya Collections / ハローモンテスキュー / HAND DRIP / ヒトリヨブランコ / ヒナタトカゲ / Who the Bitch / 富金原佑菜 / 藤原さくら / プッシュプルポット / ぷらそにか名古屋 / 奮酉(FURUTORI) / ペンギンラッシュ / ポップしなないで / pop☆star / popoq / Maki / まなつ / mahina / Monthly Mu & New Caledonia / 三上ちさこ / みきなつみ / みきまりあ / 三阪咲 / mihoro* / Miyuu / moon drop / 武藤彩未 / MAYSON's PARTY / Made in Me. / メランコリーメランコリー / MoLse / molly / やましたりな / yutori / ユレニワ / Laughing Hick / リアクション ザ ブッタ / Rihwa / リフの惑星 / ReiRay / レベル27 / @onefive