『パリピ孔明』第7話 謎のストリートミュージシャンとの出会いは吉か凶か！

2022年4月5日(火)から放送中のTVアニメ『パリピ孔明』の第7話あらすじ&&先行カットが到着した。

TVアニメ『パリピ孔明』の原作は、講談社が運営する漫画アプリおよびウェブコミック配信サイト『コミック DAYS』にて2019年に連載を開始。2020年には「次にくるマンガ大賞」Webマンガ部門「U-NEXT賞」を受賞して話題となり、2021年11月には『ヤングマガジン』での連載開始まで勢力伸ばしている、いま最も勢いのある注目のマンガ。

三国志の英雄にして天才軍師である諸葛孔明が渋谷に転生し、そこで出会った駆け出しのアーティスト月見英子の夢を叶えるため軍師として、英子と共に音楽シーンに革新を巻き起こす姿を描いた物語だ。

第7話は5月17日(火)23時よりTOKYO MX、そのほかMBS、BS日テレにて順次放送開始。また、5月12日(木)23:00よりABEMAにて先行配信、その他配信サイトでも順次配信開始となる。

あらすじ、先行カットはこちら!

<第7話 「天下泰平の計vol.1」>

サマーソニア出場権がかかった「10万イイネ企画」に向け、より綿密な計略を立てる孔明。

そこで、孔明は英子とKABEに新たな試練を与える。

Here we go ! バイブスMAXで飛び出す二人。

しかし、それは苦悩の始まりだった……二人とも、大丈夫そ?

そんな最中、謎のストリートミュージシャン七海と運命の出会いを果たす英子。

ぶっちゃけ、この出会いって吉なの? 凶なの!? 教えて孔明!

