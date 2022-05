羊文学「閃光ライオットを見に行った夜」バンド名が決まった日のエピソード

3人組オルタナティブロックバンド・羊文学のボーカルギター塩塚モエカさんと、ドラムのフクダヒロアさんが、5月10日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、番組とのつながりや食事事情など、気になるところを聞きました。こもり校長:実は、お2人とも元生徒(リスナー)なんですよね?塩塚:そうなんですよ~。だから、ずっとお邪魔したかったんですけど、先生に……なれました(笑)。やっと帰ってこれたっていう。ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! は、たくさんの10代が聴いているラジオの中の学校ですが、羊文学先生は学生時代はどういう子だったんですか?塩塚:私はあまり学校が好きじゃなかったから、学校の外でバンドをしたり、友達を作ったり、というのが楽しかったかな。フクダ:僕も結構インドア派なので、ライブハウスには行きましたけど、それ以外はアクティブに活動するみたいな感じではなかったです。こもり校長:“羊文学”というバンド名も、SCHOOL OF LOCK! とつながりがあると聞きましたが?塩塚:「閃光ライオット」(番組が開催していた10代の音楽フェス)に、エントリーしたり見に行ったりしていたんですけど。バンド名は……当時メールで「どんなのがいいかな?」と話していて(笑)。決まったのが、2011年の「閃光ライオット」を見に行った夜だったんです。ぺえ教頭:へぇ~すごい!ーーフクダさんの食事事情が気になる校長と教頭。好きな食べ物を聞くと「お菓子ならグミやガム、食事だとサーモンやエビが好きで、お寿司や蕎麦などの和食系も好き」という返答がありました。そこから続いたトークです。ぺえ教頭:メンバーでごはんに行ったりするんですか?塩塚:練習の後に行ったりしますね。タイ料理を食べたり、中華を食べたり(笑)。フクダ:はい。塩塚:でもフクダは、いつも同じ物しか食べない……(笑)。ぺえ教頭:同じメニューを頼みがち?フクダ:そうですね。塩塚:レコーディングで出前を取るときも、「フクダはこれだよね!」って。こもり校長:フクダ先生は、他の物を食べたいとかないんですか?フクダ:安定の……中華だったら五目焼きそばが食べたい(笑)。ぺえ教頭:他のメニューに挑戦したことはあるんですか?フクダ:ないですね。ハマったらずっとそれを食べるというのが、1週間ぐらい続くタイプですね。こもり校長:朝昼晩、同じ物でいけるタイプですか?フクダ:ですね。マックとかも好きなので、ずっと食べていますね。ぺえ教頭:マックでは何が好き?フクダ:ポテトが大好きなので……。塩塚:ポテトなんだ(笑)。ぺえ教頭:バーガーじゃないんだ(笑)。フクダ:ポテトとナゲットが……。ぺえ教頭:フクダさんはサイド(メニュー)が好き!全員:(笑)。羊文学は4月20日にセカンドアルバム『our hope』をリリース。5月29日からは、宮城・仙台PITを皮切りに初の全国ツアー「羊文学 TOUR 2022 "OOPARTS"」がスタート。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/