7月23日と24日に茨城・国営ひたち海浜公園で行われる野外フェス「LuckyFM Green Festival」の出演アーティスト第2弾が発表された。

「LuckyFM Green Festival」はひたち海浜公園にて毎年開催されていた「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」の会場移転発表を受けて立ち上げられた新フェスティバル。今回の発表では23日に杏里、SKY-HI、Lucky Kilimanjaro、RIP SLYME、24日はSOIL&"PIMP"SESSIONS、t-Ace、DJ LEAD、BAD HOP、13ELL、yamaの出演がアナウンスされた。各プレイガイドでは5月22日までチケットの第2次先行予約を受付中。

LuckyFM Green Festival'22

2022年7月23日（土）茨城県 国営ひたち海浜公園

＜出演者＞

杏里 / 石井竜也 / ゴールデンボンバー / SKY-HI / Novelbright / BRAHMAN / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION / Lucky Kilimanjaro / RIP SLYME / and more



2022年7月24日（日）茨城県 国営ひたち海浜公園

＜出演者＞

AKLO / ALI / ¥ellow Bucks / JP THE WAVY / ジャパニーズ マゲニーズ / SOIL&"PIMP"SESSIONS / t-Ace / DJ LEAD / BAD HOP / 13ELL / yama / Lunv Loyal / and more