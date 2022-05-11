天那光汰、梅津葉子原作によるTVアニメ「金装のヴェルメイユ～崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む～」の追加キャストが発表に。マルクス・パールストン役を岡野友佑、シャロル・イリデッセンス役を石原夏織、フランソワ役を中村桜、エレナ・キンバーライト役を花澤香菜、シンオウジ・リューガ役を興津和幸、ジェシカ・シュバルツ役を杉山里穂、クリス・ウェストランド役を天海由梨奈、オブシディアン役を子安武人が演じる。

「金装のヴェルメイユ」は偉大な魔法使いを目指して王立オルティギア魔法学院に通う少年・アルトが、封印されていた強大な悪魔のお姉さん・ヴェルメイを召喚してしまうことから始まるファンタジー。追加キャストの発表に併せて、本ビジュアルおよび本PVが公開された。キービジュアルには日差しが降り注ぐ魔法学院の校舎を背景に、アルト、ヴェルメイ、リリアというメインキャラクター3人が並んでいるほか、学院で絶対的な権力を誇る生徒会長エレナや、アルトの同級生であるマルクスとシャロルも描かれている。

PVは留年間近のアルトが自らの血と引き換えに召喚魔術を行うシーンから始まる。召喚に応えて現れたヴェルメイの一糸纏わぬ姿にアルトが戸惑うシーンや、2人が魔力の供給のためキスするシーン、リリアが密かに思いを寄せるアルトと、ヴェルメイの関係にやきもきするシーンなどが収められた。さらにオープニングテーマが石原夏織の「Abracada-Boo」、エンディングテーマがインディーズバンドであるMiliの「Mortal With You」に決定。「Abracada-Boo」はPVで聴くことができ、CDは8月3日にリリースされる。

またアルト役の広瀬裕也、ヴェルメイ役の内田真礼、リリア役の倉持若菜が作品紹介やゲームを行う番組「オルティギア魔法学院 秘密の放課後勉強会」を、YouTubeの「博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ Animeチャンネル」で配信。第1回は5月下旬に届けられる予定だ。

そしてアニメの放送情報の詳細が明らかに。7月5日よりAT-X、TOKYO MX、BS11、サンテレビで順次放送される。

TVアニメ「金装のヴェルメイユ～崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む～」

放送情報

AT-X：2022年7月5日（火）より毎週火曜日22:30～ ※リピート放送：毎週木曜日10:30～ / 毎週月曜日16:30～

TOKYO MX：2022年7月5日（火）より毎週火曜日23:00～

BS11：2022年7月5日（火）より毎週火曜日24:00～

サンテレビ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日24:00～

スタッフ

原作：天那光汰・梅津葉子（掲載 月刊「少年ガンガン」スクウェア・エニックス刊）

監督：直谷たかし

シリーズ構成：高橋龍也

副監督：浅見松雄

キャラクターデザイン：立石聖

サブキャラクター・プロップデザイン：冨樫彩菜

総作画監督：立石聖 / 小林利充 / 小美戸幸代 / 青野厚司

CGディレクター：池田裕行

色彩設計：長澤諒司

美術監督：小崎弘貴

撮影監督：久野充博

編集：梅津朋美

音響監督:納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：伊藤賢、黒田賢一

音楽制作：ポニーキャニオン アップドリーム

音楽プロデューサー:澤畠康二、山田公平

アニメーション制作：Staple Entertainment

キャスト

アルト・ゴールドフィルド：広瀬裕也

ヴェルメイ：内田真礼

リリア・クーデルフェイト：倉持若菜

マルクス・パールストン：岡野友佑

シャロル・イリデッセンス：石原夏織

フランソワ：中村桜

エレナ・キンバーライト：花澤香菜

シンオウジ・リューガ：興津和幸

ジェシカ・シュバルツ：杉山里穂

クリス・ウェストランド：天海由梨奈

オブシディアン：子安武人

※高橋龍也の高ははしご高が正式表記。