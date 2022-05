SCANDALの“やっぱ方言好きやねん”髪は「くくる」？ 靴紐は「しばる」？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。5月2日(月)の配信では、番組で扱うと盛り上がる、「方言」について言及する「やっぱ方言好きやねん」をお届けしました!HARUNA:今回はどんどん皆さんからのメールを紹介していきます!一同:はーい!<リスナーからのメール/もえちぃさん>SCANDALのみなさん、こんばんは。相変わらず方言の話が好きだなぁと思いつつ、微笑ましく聴いています(笑)。先日、髪は結ぶのか、くくるのかというお話がありましたが、今日はそのことについてメッセージしました。私は和歌山にほど近い、大阪の南の端に住んでいます。そこでは、髪は「くくる」です。ひとつくくり、ふたつくくりって言いませんか? そして髪というよりは「髪の毛」って言いたくなります(笑)。RINAちゃんとTOMOMIちゃんはどうでしょうか? このニュアンスをわかってもらえますかね?そして靴紐は「結び」ます。縛り付けるようにきつく、くくるときには「縛る」を使いますね。たくさんのものを紐でまとめるときは「束ねる」という表現を使います。他の地方の方がどう使っているのかも気になります!* * *HARUNA:関西ではやっぱり「くくる」?TOMOMI:「くくる」!RINA:「くくる」やねえ。MAMI:そして「髪の毛」って言いたくなる?TOMOMI:うん「髪の毛」!RINA:「髪」ってなんか「標準語」っぽい感じがする。HARUNA:そうなんだ。RINA:「髪」って言うのってなんか照れない?HARUNA:やっぱり「髪」か。MAMI:「髪」じゃない?(かみのイントネーションが「み」のMAMI)RINA:イントネーションが違う。「髪」だけやったら、イントネーションは「か」のほうやから。TOMOMI:私は靴紐も、雑誌をまとめるときも「くくる」です。MAMI:靴紐は「しばる」かな。HARUNA:靴紐は「しばる」? いや「結ぶ」?MAMI:紐系は「しばる」かも。HARUNA:あ、紐系だけど、うちは雑誌とかを廃品回収でまとめるときに「からげといて!」って言うかな。MAMI:からげる?HARUNA:そう。MAMI:「からげる」って何だ?HARUNA:私はあんまり言わないんだけど、親世代から上は「からげといて!」なんだよね。TOMOMI:初めて聞いた。HARUNA:そもそも「からげる」って何?RINA:岐阜寄りの方言なんかな?HARUNA:おばあちゃんも言うから、岐阜の方言じゃないと思うんだよなあ。MAMI:おばあちゃんはどこの人?HARUNA:超地元の人、名古屋の人だよ。MAMI:名古屋の上の世代の人だ。MAMI:世代にもよるんかな。HARUNA:(スマホで調べてみると)「からげる」って「しばる」ってことみたい。RINA:名古屋の方言?MAMI:明らかに方言っぽいよね。RINA:よりディープな方言なのかもね。「からげて!」って言われてもわからんもん。TOMOMI:文脈で理解するしかないね(笑)。MAMI:方言って楽しいね!* * *SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056