ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手が今年も「二刀流」として活躍を続けている。投手・大谷は現在リーグ内でどの位置にいるのか。ここでは、各部門ランキング上位選手と大谷の順位をまとめている。
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勝利部門
1位：ブラックバーン（OAK） 4勝
1位：シンバー（TOR） 4勝
1位：ギルバート（SEA） 4勝
1位：ホルメス（NYY） 4勝
1位：ロペス（CWS） 4勝
1位：マノアー（TOR） 4勝
7位：大谷翔平（LAA） 3勝
防御率部門
1位：コペック（CWS） 0.93
2位：ギルバート（SEA） 1.36
3位：コルテス（NYY） 1.41
--位：大谷翔平（LAA） 3.08（規定未満）※18位相当
奪三振部門
1位：シーズ（CWS） 47奪三振
1位：マクラナハン（TB） 47奪三振
3位：ガウスマン（TOR） 46奪三振
5位：大谷翔平（LAA） 41奪三振
WHIP部門
1位：バーランダー（HOU） 0.70
2位：ケラー（KC） 0.84
3位：ブラックバーン（OAK） 0.87
--位：大谷翔平（LAA） 1.03（規定未満）※13位相当
被打率部門
1位：コペック（CWS） .153
2位：ケラー（KC） .168
3位：バーランダー（HOU） .171
--位：大谷翔平（LAA） .214（規定未満）※15位相当