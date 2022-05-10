ANAHEIM, CA - APRIL 27: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Angels pitches in the second inning against the Cleveland Guardians at Angel Stadium of Anaheim on April 27, 2022 in Anaheim, California. (Photo by Jayne Kamin-Oncea/Getty Images)

ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手が今年も「二刀流」として活躍を続けている。投手・大谷は現在リーグ内でどの位置にいるのか。ここでは、各部門ランキング上位選手と大谷の順位をまとめている。

 

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勝利部門

1位：ブラックバーン（OAK）　4勝

1位：シンバー（TOR）　4勝

1位：ギルバート（SEA）　4勝

1位：ホルメス（NYY）　4勝

1位：ロペス（CWS）　4勝

1位：マノアー（TOR）　4勝

 

7位：大谷翔平（LAA）　3勝

防御率部門

1位：コペック（CWS）　0.93

2位：ギルバート（SEA）　1.36

3位：コルテス（NYY）　1.41

 

--位：大谷翔平（LAA）　3.08（規定未満）※18位相当

奪三振部門

1位：シーズ（CWS）　47奪三振

1位：マクラナハン（TB）　47奪三振

3位：ガウスマン（TOR）　46奪三振

 

5位：大谷翔平（LAA）　41奪三振

WHIP部門

1位：バーランダー（HOU）　0.70

2位：ケラー（KC）　0.84

3位：ブラックバーン（OAK）　0.87

 

--位：大谷翔平（LAA）　1.03（規定未満）※13位相当

被打率部門

1位：コペック（CWS）　.153

2位：ケラー（KC）　.168

3位：バーランダー（HOU）　.171

 

--位：大谷翔平（LAA）　.214（規定未満）※15位相当