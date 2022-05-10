アニメ「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」第1幕「雪ノ巻」の新たな場面カットが公開された。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」は3部作で構成される劇場上映作品。それぞれの場面カットには山姥切長義や、山姥切国広の姿が収められている。

「雪ノ巻」の上映期間は5月20日からの3週間。第2幕「月ノ巻」は7月8日、第3幕「華ノ巻」は9月1日にそれぞれ公開される。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪ノ巻～」

2022年5月20日（金）劇場上映

スタッフ

原案：「刀剣乱舞-ONLINE-」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）

監督：直谷たかし

脚本：猫田幸

キャラクターデザイン・総作画監督：谷口淳一郎

サブキャラクターデザイン：森光恵、飯田恵理子

刀剣デザイン：秋篠denforword日和、中島絵理

プロップデザイン：伊澤珠美、秋篠denforword日和、小野和美

美術設定：高橋武之

美術監督：安田ゆかり（オリーブ）

色彩設計：伊藤裕香

撮影監督：呉健弘

編集：坪根健太郎（リアル・ティ）

音響監督：郷文裕貴

音響効果：中野勝博

音楽：川井憲次

アニメーション制作：動画工房

キャスト

増田俊樹、市来光弘、濱健人、前野智昭、高梨謙吾、小松昌平、野島健児ほか

「特『刀剣乱舞-花丸-』～月ノ巻～」

2022年7月8日（金）劇場上映

スタッフ

監督：越田知明

「特『刀剣乱舞-花丸-』～華ノ巻～」

2022年9月1日（木）劇場上映

スタッフ

監督：野呂純恵

(c)2022 NITRO PLUS・EXNOA LLC/特『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会