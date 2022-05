シェーッ！『おそ松くん』のイヤミが1000％のベアブリックに！

アニメ化もされた人気漫画『おそ松くん』に登場するキャラクター・イヤミがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。通常ラインでは一番大きい1000%サイズだ。

イヤミは漫画『おそ松くん』に登場するキャラクター。「おフランス」帰りを自称する出っ歯の男性で、語尾は「ざんす」。驚いた時に独特のポーズで「シェーッ!」と叫ぶのが特徴。

昭和の『おそ松くん』では本来の主人公である松野おそ松たちよりも人気となり、「シェー」は国民的な流行語となった。ゴジラまで『怪獣大戦争』の中で「シェー」のポーズを披露している。

6つ子が成長した設定のアニメ『おそ松さん』シリーズにも登場している。

ベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(変形トランスフォーマーベアブリック、超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。

イベントなどで展示されるベアブリックには1メートルを超えるサイズのものも存在するが、通常販売されるサイズとしては1000%が一番大きい。

なおイヤミのベアブリックは、100%は「イヤミ BE@RBRICK by MANGART BEAMS T」として2010年に、400%はMEDICOM TOY PLUS NAGOYAのオープン記念商品として2022年4月にリリースされている。

(C)Fujio Akatsuka

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK イヤミ 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2022年9月発売予定

『おそ松くん』のイヤミをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及び運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(https://mct.tokyo/)にて2022年4月24日(日)00:00から2022年5月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

メディコム・トイではイヤミ以外にも様々なキャラクターやアーティスト作品、企業とコラボしたベアブリックを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC (s22)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BATGIRL (THE NEW BATMAN ADVENTURES) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年10月発売・発送予定

バットマンの日本未放送のアニメ『THE NEW BATMAN ADVENTURES』に登場するバットガールをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及び運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(https://mct.tokyo/)にて2022年4月24日(日)00:00から2022年5月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) Disney/Pixar

BE@RBRICK Ducky 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、5万7200円(右)(共に税込)

2022年10月発売・発送予定

映画『トイ・ストーリー4』のダッキーがベアブリックになって登場。透明部分を大胆に使って低身長のキャラを再現している。

メディコム・トイ直営各店舗及び運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(https://mct.tokyo/)にて2022年4月24日(日)00:00から2022年5月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) Disney/Pixar

BE@RBRICK Bunny 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、5万7200円(右)(共に税込)

2022年10月発売・発送予定

映画『トイ・ストーリー4』に登場したダッキーの相棒バニーもベアブリックになった。

メディコム・トイ直営各店舗及び運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(https://mct.tokyo/)にて2022年4月24日(日)00:00から2022年5月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

Ghostbusters TM & (C) 2022 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK STAY PUFT MARSHMALLOW MAN COSTUME Ver. 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年9月発売・発送予定

映画『Ghostbusters(1984)』(邦題『ゴーストバスターズ』)より、マシュマロマンを布製コスチュームタイプでベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及び運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(https://mct.tokyo/)にて2022年4月24日(日)00:00から2022年5月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ホーロー看板 ペコちゃん 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:不二家

1万5180円(左2点)、4万6200円(右)(共に税込)

2022年5月発売予定

不二家のペコちゃんのベアブリック。今回はレトロなホーロー看板風の画風が採用されている。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」にて数量限定発売。1000%はメディコム・トイ直営店舗及び運営オンラインストア各店でも数量限定発売。いずれも無くなり次第終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター(フリーダイヤル):0120-228-305(土・日・祝祭日除く平日10時~18時)

(C) 2022 Hokuriku Confectionery, Ltd. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ビーバー 100%

発売元:メディコム・トイ

1980円(税込)

2022年5月下旬発送予定

1970年の発売以来、長く愛されつづけている北陸製菓の揚げあられ「ビーバー」のキャラクター・ビーバーをベアブリック化。

hokkaオンラインストア(https://hokka.jp/onlineshop/)、他一部店舗にて発売。

(問)北陸製菓:076-243-3800(土日、祝祭日、年末年始、お盆を除く9時~17時)

次のページにもアイテムあり!

>>>ベアブリック新作の画像を全部見る(画像15点)

(C) BRIDGE SHIP HOUSE

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Matthew 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2022年9月発売・発送予定

アーティストBRIDGE SHIP HOUSE(ブリッジ・シップ・ハウス)のオリジナルキャラ・マシューのベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及び運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(https://mct.tokyo/)にて2022年4月24日(日)00:00から2022年5月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) 楳図かずお

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 楳図かずお大美術展 1000%

発売元:メディコム・トイ

7万4800円(税込)

2022年9月発売予定

漫画家・楳図かずおの作品を全身にプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及び運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(https://mct.tokyo/)にて2022年4月24日(日)00:00から2022年5月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

※本商品はNASA(アメリカ航空宇宙局)の正式許諾を受け製作されております。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BLACK HOLE BE@RBRICK 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年5月発売予定

引力が強く光も飲み込むブラックホール。謎の多い存在をNASAのシミュレーション画像で再現したベアブリックが登場。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定販売、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Benjamin Grant 「OVERVIEW」 LISSE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年9月発売・発送予定

衛星写真をキュレーション・アレンジし、オリジナル写真作品を発表しているアーティスト・写真家のベンジャミン・グラント。彼の作品の中からオランダ・リッセの花畑をセレクト、プリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及び運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(https://mct.tokyo/)にて2022年4月24日(日)00:00から2022年5月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Benjamin Grant 「OVERVIEW」 BARCELONA 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2022年9月発売・発送予定

こちらもベンジャミン・グラントの作品から、スペイン・バルセロナの市街地をプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及び運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(https://mct.tokyo/)にて2022年4月24日(日)00:00から2022年5月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) 2022 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Coca-Cola Creations 100% & 400%(左2種)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万2000円(左2点)、10万7800円(右)(税込)

2022年5月発売予定

アメリカのコカ・コーラ社が展開する「コカ・コーラ クリエーションズ」のベアブリック。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定販売、なくなり次第終了。

(C) ANEVER

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ANEVER BLACK 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万3100円(左2点)、8万8000円(右)(共に税込)

2022年9月発売・発送予定

ファッションブランドANEVER(アンエバー)のベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及び運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(https://mct.tokyo/)にて2022年4月24日(日)00:00から2022年5月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK カリモク ASLOPE 60° 400%

発売元:メディコム・トイ

14万800円(税込)

2022年5月発売予定

木製家具の老舗カリモク社の熟練職人が1点ずつハンドメイドで仕上げた木製ベアブリック。今回は「ASLOPE(傾斜) 60°」の名の通り、組み木が60°の角度で使用されている。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて発売。

「BE@RBRICK カリモク」シリーズは木製のベアブリック。当初は「MEDICOM TOY EXHIBITION」などのイベント開催記念商品として登場することが多かったが、現在では比較的コンスタントにリリースされている。

その特性上、現時点では400%と1000%のみで、100%は発売されていない。

カリモク社の職人の腕前を持ってすれば100%木製ベアブリックを作ること自体は普通に可能だろう。ただハンドメイド仕上げである以上、小さいからといって大量に生産できるものではない。商品化するには価格など諸条件のバランスが難しいのではないかと思われる。

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。