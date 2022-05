6月13日にリリースされるBTSのニューアルバム「Proof」の一部トラックリストが公開された。

「Proof」はデビュー曲から最新曲までを網羅した“アンソロジーアルバム”で、今回全3枚のCDのうち1枚目、2枚目の収録曲が決定。DISC 1には歴代アルバムのリード曲や新曲「Yet To Come」が収められ、DISC 2はユニットおよびソロ曲を中心とした内容になる。3枚目の収録曲も明日5月11日にアナウンスされる。

BTS「Proof」収録曲

DISC 1

01. Born Singer

02. No More Dream

03. N.O

04. BOY IN LUV

05. Danger

06. I NEED U

07. RUN

08. FIRE

09. Blood Sweat & Tears

10. Spring Day

11. DNA

12. FAKE LOVE

13. IDOL

14. Boy With Luv(Feat. Halsey)

15. ON

16. Dynamite

17. Life Goes On

18. Butter

19. Yet To Come

DISC 2

01. RUN BTS

02. Intro : Persona

03. Stay

04. Moon

05. Jamais Vu

06. Trivia 轉 : Seesaw

07. BTS Cypher PT.3 : KILLER(Feat. Supreme Boi)

08. Outro : Ego

09. Her

10. Filter

11. Friends

12. Singularity

13. 00:00(Zero O'Clock)

14. Euphoria

15. Dimple