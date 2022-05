鈴木誠也 最新情報(最新ニュース)



シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手は9日(日本時間10日)、敵地で行われたサンディエゴ・パドレス戦に「2番・右翼」でスタメン出場。決勝点となる先制適時二塁打を含む2打点の活躍を見せ、チームの勝利に大きく貢献した。





今シーズンのメジャーリーグはABEMAプレミアムで!

公式戦324全試合を日本語実況解説のもと完全生中継!





鈴木は初回無死一塁の第1打席で、パドレス先発マッケンジー・ゴア投手と対戦。1ボール1ストライクからの3球目、82.6マイル(約133キロ)のカーブを弾き返し、レフト線を破るタイムリーツーベース。チームに先制点をもたらした。



第2打席は右飛、5回無死一、三塁のチャンスで迎えた第3打席では、遊併殺の間に三塁走者が生還。その後、6回の守備からベンチに退いた。



この日の鈴木は、3打数1安打1打点の成績。打率.247、OPS.833(出塁率.360+長打率.473)となっている。



カブスは、先発カイル・ヘンドリックス投手が8回2/3(116球)を投げ、無失点の快投。6-0で完封勝利を飾り、連敗を5で止めた。













【動画】鈴木誠也、連敗脱出に導く決勝タイムリーツーベース!



カブスの公式Twitterより





Seiya and Willy get us started in San Diego!

— Chicago Cubs (@Cubs)