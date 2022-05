大谷翔平 最新情報(最新ニュース)



ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は9日(日本時間10日)、本拠地で行われたタンパベイ・レイズ戦に「3番・指名打者(DH)」でスタメン出場。第4打席に今季6号本塁打を放った。





驚愕の2打席連続弾となった。



第3打席で10試合ぶりとなる一発を放った大谷。続く第4打席は7回無死満塁の絶好機で迎えた・右腕カルビン・フォーチャー投手が投じた5球目、甘く入ったカッターを完璧にとらえた。打球はまたしても左中間スタンドに飛び込む満塁本塁打。メジャー通算99本目の一発でリードを8点に広げた。









【動画】驚愕の2打席連発...大谷翔平の第6号満塁アーチ!

エンゼルスの公式Twitterより





THE FIRST CAREER GRAND SLAM FOR SHOHEI OHTANI!

— Los Angeles Angels (@Angels)