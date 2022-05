すみっコぐらしが10周年！「すみっこでつながろう プロジェクト」スタート！

サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」の10周年を記念して、「すみっこでつながろう プロジェクト」が開催される。全国の ”我がまちこそはすみっこ” と思う地域を募集し、認定された地域を応援する「すみっこまちコラボ」をはじめ、10周年を記念した「すみっこでつながろうキャンペーン」、夏から予定している都内でのイベントなど、盛りだくさんの企画をご紹介! さらに「すみっコぐらし」の駅内広告が、2022年5月9日からの東京・渋谷、大阪・梅田を皮切りに、様々な駅で展開されていくことも発表された。

「すみっコぐらし」とは、2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに、サンエックスから誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。

様々なグッズや玩具などの商品展開がなされており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されている。

そんな「すみっコ」たちが誕生して10周年を迎える。それを記念して10周年企画 『すみっこでつながろうプロジェクト』が開催されることが発表された。

「すみっこまちコラボ」では全国の ”すみっこまち” を募集中!

本企画では、「すみっコぐらし」と一緒に地域を盛り上げたい ”すみっこまち” のエントリーを3月30日(水)から開始し、6月30日(木)まで受け付けている。

「すみっこまち」として認定された地域には、地域の魅力発信をお手伝いする「すみっこまちコラボオリジナルのガイドマップ&ポスター」のデザインやすみっコぐらし10周年特設サイトでの紹介、「すみっこまち認定証」など、あなたのまちを盛り上げる企画をご用意!

なお、「すみっこまちコラボ」は、九州の南のすみっこ、鹿児島県の大隅半島からスタートし、 まずは大隅半島の魅力を発信していくとのこと。

今後も応募いただいた中から順次選考および決定し、今回の大隅半島を皮切りに、すみっこまち同士がつながっていくことで、すみっコぐらしのキャラクターたちと一緒にすみっこまちを盛り上げていくそうだ。

そしてすみっコぐらし10周年広告が東京と大阪にて5月9日(月)より登場!

すみっコぐらしのキャラクターがずらりと集合した大壁面広告「すみっコぐらし10周年広告」が、2022年5月9日より、第1段として都内(東急渋谷駅)と大阪市内(梅田)にやってくる。

「すみっこで、会えてよかった。」というメッセージが添えられており、すみっこ同士でつながり合う「すみっこでつながろうプロジェクト」を象徴するデザインがなんとも愛らしい。

「すみっコぐらし10周年広告」は、今後も全国のすみっこな場所に登場するかも!? 出会えたときにはぜひお見逃しなく!

そして「すみっこでつながろうプロジェクト」の一環として、2022年5月9日(月)からTwitterにて「すみっこでつながろうキャンペーン」が開始されている。

本キャンペーンは、ふたつのコースがご用意されており、Aコースは「#すみっコみつけた」「#すみっコぐらし10周年」のふたつのハッシュタグをつけて、すみっコぐらし10thマークが入ったポスターやステッカー、すみっコぐらし10周年展、ぬいぐるみで10周年を表現した投稿をするだけ。

抽選で、2022年夏開催予定のイベントへの招待券や、すみっコからの「ありがとう」を詰め込んだオリジナルグッズセットがプレゼントされる。

Bコースは「#わたしのすみっコ愛」募集で、「#わたしのすみっコ愛」「#すみっコぐらし10周年」のふたつのハッシュタグをつけて自由に投稿していただければOK。

いただいた投稿は、2022年夏開催予定のイベントにて上映するオリジナルムービーで登場する予定だ。

A・Bコースともに、すみっコぐらし公式Twitterアカウント(@sumikko_335)をフォローした上でのご参加となるので、ご注意を。

開催期間は両コース同様に2022年5月9日(月)~2022年7月30日(土)までとなっている。

めでたく10周年を迎えた「すみっコぐらし」たち、記念イベントも都内で開催を予定しているとのこと。

イベント情報を楽しみにしつつ、記念キャンペーンなどのお祝い企画を存分に満喫しよう!

☆駅広告のイメージなど「すみっコぐらし」10周年記念関連画像をみる(写真7点)>>>

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.