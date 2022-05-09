マンガ5の「無料話数増量キャンペーン」が、本日5月9日にスタートした。

マンガ5はレベルファイブが展開しているクリエイティブコミュニケーションサイト。キャンペーンでは最大555話分のマンガを、サイトに登録せずとも無料で楽しむことができる。期間は5月29日までで、対象作品は週ごとに変更される。第1弾となる本日からは、レベルファイブ原作・監修による須藤ゆみこ「エンマの休日」、梅木泰祐「クレオと不死者の森」など5作品が無料話数増量の対象に。5月16日からの第2弾には「ほのスト！～豪炎寺のひとりごと～」「バトルコンポーザー 紫音楽人」などが、5月23日からの第3弾には「大丈夫倶楽部」「オトメ勇者～next adventure～」などが控えている。詳細は公式サイトで確認を。

無料話数増量キャンペーン スケジュール

2022年5月9日（月）～2022年5月15日（日）

須藤ゆみこ、レベルファイブ（原作・監修）「エンマの休日」

梅木泰祐「クレオと不死者の森」

北大路みみ（作画）、千賀史貴（原作）「ピンキーパーキーズ 区画世界の旅」

柴本翔「よろず鍵屋の事件帖」

竹谷州史（作画）、小森陽一（原作）「The MapMakers」

2022年5月16日（月）～2022年5月22日（日）

あさだみほ、レベルファイブ（原作・監修）「ほのスト！～豪炎寺のひとりごと～」

モンキー・チョップ「株式会社 極道ゲーム組」

Ume（作画）、渡辺大樹（原作）「極みのシイナ」

花山道楽・G-angle（作画）、浅利英里・G-angle（原作）、TSCR（メインキャラクターデザイン）「バトルコンポーザー 紫音楽人」

2022年5月23日（月）～2022年5月29日（日）

井上まい「大丈夫倶楽部」

石山もり「ふぅとぎゃくてんのまほう」

闇鍋テルミン、レベルファイブ（原作・監修）「レイトンブラザーズ・ミステリルーム 完全犯罪のパズル」

冴木ちさ（シナリオ）、倉花千夏（キャラクターデザイン）、近藤嶺（音楽）「オトメ勇者～next adventure～」