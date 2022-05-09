Leon Fanourakis、3rdアルバム客演にBAD HOPやWILYWNKA、Elle Teresaら

Leon Fanourakisが、3rdアルバム『MUSA （ムーサ）』を5月20日に配信リリースする。

客演にはBAD HOPからT-PablowとBenjazzy、レーベルメイトのWILYWNKA、Elle Teresaや旧友のVA$COが参加している。

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今作もプロデュース陣にはYamieZimmerやNOCONOCO、DJ U-LEE（YENTOWN）など日本人トラック・メイカーたち、USで活動する日本人プロデューサーのYung Xanseiやバージニア出身のFULMETALPARKA$、フロリダ出身でJuice WRLDのプロデュースを手掛けたことでも知られるMitch MulaといったUSのビートメイカーたちも多数参加。収録曲「FLIP」も、過去にwifisfuneralやKEY！ のプロデュースで知られるフロリダ出身のDVMN NVBEELがプロデュース。2021年、Leonが渡米した際にセッションして交流を深めた。

＜リリース情報＞

Leon Fanourakis

3rdアルバム『MUSA』

配信日：2022年5月20日（金）

レーベル：1% | ONEPERCENT

https://linkco.re/7sUvnqC2

=収録曲=

1. INTRO（Prod. YamieZimmer）

2. FOCUS（Prod. Mitch Mula）

3. NO HOOK（Prod. Koshy）

4. ROLLIN（Prod. Koshy, ineedmorebux & azbeatz）

5. FLIP（Prod. DVMN NVBEEL）

6. NO LIMIT feat. Benjazzy（Prod. dubby bunny）

7. ONE CHANCE（Prod. DVMN NVBEEL）

8. ROCK SHIT feat. T-Pablow（Prod. Mitch Mula）

9. DRIVE feat. VA$¢0（Prod. Anonymous）

10. 炎（Prod. FULMETALPARKA$）

11. 4am feat. Elle Teresa（Prod. JOE IRON）

12. SAISEI（Prod. illrain）

13. MOUMANTAI（Prod. NOCONOCO）

14. RELAX feat. WILYWNKA（Prod. Yung Xansei & Wesley Singerman）

15. JIYUU KIMAMA（Prod. NOCONOCO）

16. SUNRISE（Prod. U-LEE）

Leon Fanourakis 公式Instagram: https://www.instagram.com/leonfanourakis/