Leon Fanourakis、3rdアルバム客演にBAD HOPやWILYWNKA、Elle Teresaら

Leon Fanourakisが、3rdアルバム『MUSA （ムーサ）』を5月20日に配信リリースする。
客演にはBAD HOPからT-PablowとBenjazzy、レーベルメイトのWILYWNKA、Elle Teresaや旧友のVA$COが参加している。
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今作もプロデュース陣にはYamieZimmerやNOCONOCO、DJ U-LEE（YENTOWN）など日本人トラック・メイカーたち、USで活動する日本人プロデューサーのYung Xanseiやバージニア出身のFULMETALPARKA$、フロリダ出身でJuice WRLDのプロデュースを手掛けたことでも知られるMitch MulaといったUSのビートメイカーたちも多数参加。収録曲「FLIP」も、過去にwifisfuneralやKEY！ のプロデュースで知られるフロリダ出身のDVMN NVBEELがプロデュース。2021年、Leonが渡米した際にセッションして交流を深めた。
＜リリース情報＞
Leon Fanourakis
3rdアルバム『MUSA』
配信日：2022年5月20日（金）
レーベル：1% | ONEPERCENT
=収録曲=
1. INTRO（Prod. YamieZimmer）
2. FOCUS（Prod. Mitch Mula）
3. NO HOOK（Prod. Koshy）
4. ROLLIN（Prod. Koshy, ineedmorebux & azbeatz）
5. FLIP（Prod. DVMN NVBEEL）
6. NO LIMIT feat. Benjazzy（Prod. dubby bunny）
7. ONE CHANCE（Prod. DVMN NVBEEL）
8. ROCK SHIT feat. T-Pablow（Prod. Mitch Mula）
9. DRIVE feat. VA$¢0（Prod. Anonymous）
10. 炎（Prod. FULMETALPARKA$）
11. 4am feat. Elle Teresa（Prod. JOE IRON）
12. SAISEI（Prod. illrain）
13. MOUMANTAI（Prod. NOCONOCO）
14. RELAX feat. WILYWNKA（Prod. Yung Xansei & Wesley Singerman）
15. JIYUU KIMAMA（Prod. NOCONOCO）
16. SUNRISE（Prod. U-LEE）
Leon Fanourakis 公式Instagram: https://www.instagram.com/leonfanourakis/