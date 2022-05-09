映画『死刑にいたる病』(5月6日公開)の公開記念舞台挨拶が7日に都内で行われ、阿部サダヲ、岡田健史、岩田剛典、白石和彌監督が登場した。
（記事＆写真）
📸岩田剛典、自分の長髪姿を見て「母親に似てる」白石和彌監督から褒められ恐縮
https://news.mynavi.jp/article/20220507-2340023/
（オススメ動画）
🎬岩田剛典、長髪姿は母親そっくり⁉︎面影ある自分見て「目覚めてしまいそう…」 映画『死刑にいたる病』 公開記念舞台挨拶
https://youtu.be/fT6Me5A9knU
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