俳優の大谷亮平と歌手の中島美嘉が3日、「Spotify独占配信『BATMAN 葬られた真実』配信記念 プレミアイベント」 に出演。
EXILE/三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典、女優の松井玲奈はビデオメッセージで登場した。
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