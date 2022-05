ロイヤルセランゴールが贈る『くまのプーさん』最新作コレクション

マレーシア王室御用達ブランド「ROYAL SELANGOR(ロイヤルセランゴール)」がピューター(錫合金)の圧倒的な造形美で贈る「ディズニー」コレクションより、原作デビュー95周年を記念した "くまのプーさん" シリーズが日本初上陸。5月4日(水)より阪急うめだ本店で開催の「くまのプーさん原作デビュー95周年記念 100エーカーの森フェスティバル」、また5月14日(土)よりディズニーグッズ公式オンラインストアshopDisney(ショップディズニー)にて国内先行発売を実施する。

1885年創業、クアラルンプールに本拠を置きマレーシア王室御用達の称号を授けられた世界最大のピューター(錫合金)メーカー 「ロイヤルセランゴール」。伝統の造形美が生む唯一無二の存在感は、F1グランプリやPGAゴルフツアーの優勝トロフィー製作をはじめ、大英博物館、LVMHグループ等、グローバルに数々のトップブランドとのコラボレーションを実現している。

そんな王室御用達のピューターが贈る「ディズニー」コレクションに、原作デビュー95周年を記念した ”くまのプーさん” シリーズが登場!

世界中のファンを魅了し続けている、100エーカーの森に住むくまのプーさんと仲間たちの物語がセランゴールの伝統と融合し、世界最高峰の造形技術が注ぎ込まれたスペシャルコレクションとして誕生した。

ピューターが放つ独創的な造形美とクラシックな質感に溢れるフィギュリン「くまのプーさん&ピグレット リミテッドエディション」は、世界で1500体が限定生産されるファン必見のメモリアルアイテム。親友である2人が森の中を楽しそうに仲良くお散歩している姿を、100年先へと不朽に輝くピューターの温もり溢れる造形で再現した。

そのほか、「ペアブックエンド くまのプーさん&ティガー」、「置時計 くまのプーさん」、「乳歯入れ くまのプーさん」、「スポーク ピグレット/ティガー」がラインナップされている。

>>>『くまのプーさん』スペシャルコレクションラインナップを見る(写真6点)

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.