きゃりーぱみゅぱみゅが10月19日に東京・日本武道館にてワンマンライブ「きゃりーぱみゅぱみゅ 10th ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2022 -TOUR FINAL-」を開催することを発表した。
この武道館ライブ開催は、本日5月7日に東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で行われた全国ツアー「きゃりーぱみゅぱみゅ 10th ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2022 CANDY WAVE」後半戦初日公演で発表された。本日のライブは4月の「Coachella Valley Music and Arts Festival」出演から帰国しての凱旋公演。デビューから10年の軌跡を追った多彩なセットリストで集まったファンを楽しませた。
きゃりーぱみゅぱみゅの日本武道館ライブ開催は約6年ぶりとなる。公式ファンクラブ「KPP CLUB」では5月16日までチケットの先行予約を受付中。オフィシャルサイトでも5月20日18:00より先行予約を受け付ける。
きゃりーぱみゅぱみゅ 10th ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2022 -TOUR FINAL-
2022年10月19日（水）東京都 日本武道館