コスプレイヤー篠崎こころが5月6日、自身のTwitterを更新し美谷間ショットを披露した。
篠崎は「水着何色だと思う?」とツイートし、美谷間チラリのセクシーショットを披露。この投稿にファンからは「好きです!かわいい～」「綺麗」「美人すぎる」といった声が寄せられた。
水着何色だと思う？ pic.twitter.com/gqADZfNKZO— 篠崎こころ💙🐾 (@kokoro777pp) May 6, 2022
（C）PPエンタープライズ
コスプレイヤー篠崎こころが5月6日、自身のTwitterを更新し美谷間ショットを披露した。
篠崎は「水着何色だと思う?」とツイートし、美谷間チラリのセクシーショットを披露。この投稿にファンからは「好きです!かわいい～」「綺麗」「美人すぎる」といった声が寄せられた。
水着何色だと思う？ pic.twitter.com/gqADZfNKZO— 篠崎こころ💙🐾 (@kokoro777pp) May 6, 2022
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