コスプレイヤー篠崎こころが5月6日、自身のTwitterを更新し美谷間ショットを披露した。

篠崎こころ

篠崎は「水着何色だと思う?」とツイートし、美谷間チラリのセクシーショットを披露。この投稿にファンからは「好きです!かわいい～」「綺麗」「美人すぎる」といった声が寄せられた。

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