イラストレーターやタレントとして活躍する竹内星菜が5月6日、自身のTwitterを更新しエルフ風ショットを披露した。
竹内は、「おはよう!!」とツイートし、エルフ耳の美ボディショットを披露。この投稿にファンからは「ヘアスタイル・衣装似合って素敵」「超絶激かわリアル大天使!」「素敵です!」といった声が寄せられた。
おはよう！！ pic.twitter.com/v2RkrQpKQ2— 竹内星菜・せいなさま🏰🥀 (@seinaPhoto) May 5, 2022
(C)ゼロイチファミリア
イラストレーターやタレントとして活躍する竹内星菜が5月6日、自身のTwitterを更新しエルフ風ショットを披露した。
竹内は、「おはよう!!」とツイートし、エルフ耳の美ボディショットを披露。この投稿にファンからは「ヘアスタイル・衣装似合って素敵」「超絶激かわリアル大天使!」「素敵です!」といった声が寄せられた。
おはよう！！ pic.twitter.com/v2RkrQpKQ2— 竹内星菜・せいなさま🏰🥀 (@seinaPhoto) May 5, 2022
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