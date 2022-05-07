イラストレーターやタレントとして活躍する竹内星菜が5月6日、自身のTwitterを更新しエルフ風ショットを披露した。

  • 竹内星菜

竹内は、「おはよう!!」とツイートし、エルフ耳の美ボディショットを披露。この投稿にファンからは「ヘアスタイル・衣装似合って素敵」「超絶激かわリアル大天使!」「素敵です!」といった声が寄せられた。

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