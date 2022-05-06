羊文学、メジャー1stフルアルバムアナログ盤アンコールプレス決定

羊文学が、2021年11月に完全生産限定でリリースした1stフルアルバム『POWER』のアナログ盤をアンコールプレスする。
同作品は羊文学がソニー・ミュージックレーベルズ内のレーベル、F.C.L.S.からリリースしたメジャー1stフルアルバムの12インチアナログ盤。MVが公開されている「1999」、「砂漠のきみへ」、「あいまいでいいよ」、「ghost」など全12曲が収められ、商品の出荷は5月10日より各ストアにて順次開始される。
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さらに、5月からは5大都市のZepp公演を含む初の全国ツアー「OOPARTAS」を開催する。
＜リリース情報＞
羊文学
12インチアナログ盤『POWERS』
商品出荷：2022年5月10日（火）より順次開始
※完全生産限定盤とはことなるブラックヴァイナルになりますのでご了承ください。
品番：KSJL-6212
価格：4500（税抜）
=収録曲=
side-A
1. mother
2. Girls
3. 変身
side-B
1. ハロー、ムーン（album mix）
2. ロックスター
3. おまじない
side-C
1. 花びら
2. 砂漠のきみへ
3. powers
side-D
1.1999
2.あいまいでいいよ
3.ghost
＜ライブ情報＞
「羊文学 TOUR 2022 "OOPARTS"」
チケットのご購入はこちら
https://linktr.ee/hitsujibungaku
2022年5月29日（日）宮城・仙台PIT
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
2022年6月9日（木）福岡・Zepp Fukuoka
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
2022年6月11日（土）大阪・Zepp Namba
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
2022年6月16日（木）愛知・Zepp Nagoya
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
2022年6月24日（金）北海道・Zepp Sapporo
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
2022年6月27日（月）東京・Zepp DiverCity Tokyo
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
【追加公演】
2022年6月28日（火）東京・Zepp DiverCity Tokyo
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
■5/29～6/27までの公演のチケット一般発売
2022年4月23日（土）10:00～
■6/28追加公演のチケット一般発売
2022年5月14日（土）10:00～
新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン～ご来場いただく皆様へお願い～
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羊文学 official HP：https://www.hitsujibungaku.info