日向坂46が「THE FIRST TAKE」に登場、実力派メンバー4名がスペシャルアレンジで一発撮り

日向坂46が、5月6日(金) 22時よりプレミア公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第214回に登場。歌の実力派メンバー加藤史帆・佐々木久美・佐々木美玲・富田鈴花が『ドレミソラシド』をスペシャルアレンジで一発撮りパフォーマンスを披露する。

「THE FIRST TAKE」は、一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネルだ。本チャンネルでは、高画質で4Kにも対応した圧倒的なクオリティを楽しめる。チャンネル登録者は617万人(※5/6時点)を達成し、日本の音楽ジャンルでのYouTubeチャンネルのなかで、アーティストの公式チャンネル以外では最多の登録者数となり、音楽ジャンルでは、最速で500万人そして600万人を達成したチャンネルとなっている。グローバルチャンネルとしての注目度も高く、ポッドキャスト「THE FIRST TAKE MUSIC」の公開、さらに配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」の設立、5/3、5/4には初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE」(会場:舞浜アンフィシアター)を開催した。

第214回は、セサミストリートとのコラボレーションが話題となった「上を向いて歩こう」に続いて、日向坂46から加藤史帆・佐々木久美・佐々木美玲・富田鈴花が登場。「第61回 輝く!日本レコード大賞」にて優秀作品賞を受賞し、ライブでは毎回盛り上がりをみせる「ドレミソラシド」を、今回「THE FIRST TAKE」だけのストレングスのスペシャルアレンジで初披露。メンバーそれぞれが視線を交え、呼吸を合わせて紡ぐ美しいハーモニーにも注目してみてほしい。

富田鈴花は「ライブをしていると実感する曲なので、こうやってストリングスアレンジで4人で歌えてすごく幸せな空間でした」とコメントしている。

