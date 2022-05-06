BRAHMAN、初ライブ映像作品より「HIGH COMPASSION」公開

BRAHMANが、2022年4月27日に発売したライブ映像作品『Three Times Three』より「BRAHMAN presents tantrism vol.10 ～STUDIO COAST LAST MATCH～『中央演舞』」で演奏した「HIGH COMPASSION」を公開した。

同曲は、1stアルバム『A MAN OF THE WORLD』に収録されている楽曲。BRAHMANの活動において同曲が映像作品に収められるのは初となる。「中央演舞」は、その名のとおりボクシングリングのような四角形のセンターステージでパフォーマンスされた変則的なライブとなった。

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＜リリース情報＞

BRAHMAN

ライブ映像作品『Three Times Three』

発売日：2022年4月27日（水）

形態

・初回仕様限定盤A（BD 3枚）

価格：7700円

品番：TFXQ-78210～78212

・初回仕様限定盤B（DVD 3枚）

価格：6600円

品番：TFBQ-18248～18250

=収録内容=

BD/DVD（disc1）：Zepp Tokyo Thanks & So Long! FINAL

1. KAMUY-PIRMA

2. FIBS IN THE HAND

3. 霹靂

4. 賽の河原

5. BASIS

6. 露命

7. SPECULATION

8. SHADOW PLAY

9. ANSWER FOR…

10. PLACEBO （chorus：細美武士）

11. 今夜 （chorus：細美武士）

12. 鼎の問

13. 満月の夕

14. Slow Dance

15. 真善美

BD/DVD（disc2）： Tour -slow DANCE HALL- FINAL at 中野サンプラザ

1. 霹靂

2. 空谷の跫音

3. ONENESS

4. 俤

5. A WHITE DEEP MORNING

6. 其限

7. 汀に咲く

8. LAST WAR

9. BASIS

10. 鼎の問

11. ナミノウタゲ

12. ANSWER FOR…

13. 今夜

14. ARRIVAL TIME

15. FAR FROM...

16. Slow Dance

17 旅路の果て

18. DANCE HALL

BD/DVD（disc3）： BRAHMAN presents tantrism vol.10～STUDIO COAST LAST MATCH ～『中央演舞』

1. おあいこ （vocal.guitar：ハナレグミ）

2. 音タイム （vocal.guitar：ハナレグミ）

3. ナミノウタゲ （chorus：ハナレグミ）

4. 空谷の跫音 （chorus：ハナレグミ）

5. 虚空ヲ掴ム

6. 賽の河原

7. BASIS

8. SPECULATION

9. AFTER-SENSATION

10. CAUSATION

11. HIGH COMPASSION

12. ANSWER FOR…

13. 今夜

14. 鼎の問

15. 旅路の果て

16. Slow Dance

17. 満月の夕

18. 真善美

https://brahman.lnk.to/tttPR

BRAHMAN OFFICIAL HP：http://www.brahman-tc.com/