つくしあきひと原作によるアニメ「メイドインアビス 烈日の黄金郷」のPV第2弾が公開され、追加キャストが発表された。マジカジャ役を後藤ヒロキ、マアアさん役を市ノ瀬加那、ムーギィ役を斉藤貴美子、ガブールン役を竹内良太が演じる。

7月より放送される「メイドインアビス 烈日の黄金郷」は、2017年に第1期がオンエアされたTVアニメ「メイドインアビス」の第2期。PVには深界六層に辿り着いたリコ、レグ、ナナチの姿や、イルぶるの風景が収められている。

また6月12日よりAT-XではTVアニメ第1期と劇場版3作、TOKYO MXでは劇場版3作のみ、BS11では劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」を順次放送。さらに7月1日から7日まで東京・EJアニメシアター新宿では、劇場版3作が再上映される。

TVアニメ「メイドインアビス」＆劇場版3作品 放送スケジュール

TVアニメ「メイドインアビス」第1話～第7話

日時：2022年6月12日（日）18:00～21:00

放送：AT-X

TVアニメ「メイドインアビス」第8話～第13話

日時：2022年6月19日（日）18:00～21:00

放送：AT-X

「劇場版総集編メイドインアビス【前編】旅立ちの夜明け」

日時：2022年6月25日（土）19:00～

放送：TOKYO MX



日時：2022年6月26日（日）14:30～16:35

放送：AT-X

「劇場版総集編メイドインアビス【後編】放浪する黄昏」

日時：2022年6月26日（日）16:35～18:25

放送：AT-X



日時：2022年6月26日（日）19:00～

放送：TOKYO MX

劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」+「マルルクちゃんの日常」

日時：2022年6月26日（日）18:50～21:00

放送：AT-X

劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」

日時：2022年7月3日（日） 19:00～

放送：TOKYO MX



日時：2022年7月4日（月）23:00～

放送：BS11

「メイドインアビス」劇場版 再上映スケジュール

「劇場版総集編メイドインアビス【前編】旅たちの夜明け」

「劇場版総集編メイドインアビス【後編】放浪する黄昏」

劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」

日程：2022年7月1日（金）～7月7日（木）

場所：東京都 EJアニメシアター新宿

TVアニメ「メイドインアビス 烈日の黄金郷」

2022年7月放送開始

スタッフ

原作：つくしあきひと（竹書房「WEBコミックガンマ」）

監督：小島正幸

副監督：垪和等

シリーズ構成・脚本：倉田英之

キャラクターデザイン：黄瀬和哉（Production I.G）、黒田結花

デザインリーダー：高倉武史

プロップデザイン：沙倉拓実

美術監督：増山修、関口輝（インスパイアード）

色彩設計：山下宮緒

撮影監督：江間常高（T2 studio）

編集：黒澤雅之

音響監督：山田陽

音響効果：野口透

音楽：Kevin Penkin

音楽プロデューサー：飯島弘光

音楽制作：IRMA LA DOUCE

音楽制作協力：KADOKAWA

アニメーション制作：キネマシトラス

キャスト

リコ：富田美憂

レグ：伊瀬茉莉也

ナナチ：井澤詩織

ファプタ：久野美咲

ヴエコ：寺崎裕香

ワズキャン：平田広明

ベラフ：斎賀みつき

マジカジャ：後藤ヒロキ

マアアさん：市ノ瀬加那

ムーギィ：斉藤貴美子

ガブールン：竹内良太

(c)つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「烈日の黄金郷」製作委員会