iScream「緊張してます」事務所の先輩・こもり校長とは目が合わせられない!?

iScreamのRUIさんとYUNAさんが、5月4日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。こもり校長との関係性や、ぺえ教頭とのつながりなど、登場時のトークを紹介します。【iScream】2018年開催の『LDH Presents THE GIRLS AUDITION』で応募総数約1万人の中から選ばれたRUIさん、YUNAさん、HINATAさんの3人で結成されたガールズユニット。2021年6月に『Maybe...YES EP』でデビュー。2022年4月20日に、ファーストアルバム『i』をリリースしました。GENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーであるこもり校長とは、事務所の先輩、後輩の間柄です。こもり校長:HINATAさんはまだ高校生なので生放送には来れないのですが、3人ともまだ10代なんだよね?RUI・YUNA:そうです。ぺえ教頭:若いねぇ~。どう? 校長の前だと緊張する?YUNA:はい、緊張しますね(笑)。いろんなラジオに出演させていただいているんですけど、いままでで一番ぐらい緊張しています。RUI:はい、緊張してます(笑)。ぺえ教頭:2人はスタジオに入ってくるときも、「あー! 緊張する……!」って言ってたのよ。だから、優しく見守りましょう(笑)。こもり校長:そうだね(笑)。RUI・YUNA:よろしくお願いします……!こもり校長:iScreamと僕は、(GENERATIONSが参加したオムニバス)映画『昨日より赤く明日より青く-CINEMA FIGHTERS project-』の、僕が主演した『水のない海』という作品の主題歌(「愛だけは…」)を担当してくれているんです。ぺえ教頭:ほうほう。こもり校長:だから……あの、逆にそれしかやったことないね(笑)。ぺえ教頭:それ以上でもそれ以下でもないのね。RUI・YUNA:(笑)。こもり校長:そのときの舞台挨拶でしか、まだしゃべったことないよね。RUI・YUNA:そうですね。こもり校長:同じ事務所だからといって(自分のことを)先輩というのもアレかなぁ、とか思いながら……。これから関係が縮まっていけばいいですよね。ぺえ教頭:そうね。仲良くしてほしいわ。RUI:こちらこそです、よろしくお願いします……(笑)。ぺえ教頭:まだ校長とは、目が合わせられないみたいね(笑)。こもり校長:YUNAさんは、教頭のYouTubeが好きなんでしょ?YUNA:そうなんです!ぺえ教頭:え~、なんか悩んでんの?(笑)。YUNA:いやいや(笑)。いろんなゲストさんというか、コラボが多いじゃないですか。私は古川優香さんとのやつが結構好きで、ぺえさんの観察力がすごいなぁと思って見ています。ぺえ教頭:古川優香に魅力を感じるのは、等身大の10代だね。RUI・YUNA:好きです!ぺえ教頭:これを聞くと、あの女は10代のカリスマだと思うよね(笑)。RUI・YUNA:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/