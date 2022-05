リア・ディゾンのミュージックビデオ10作品がVictor EntertainmentのYouTubeチャンネルで公開された。

“グラビア界の黒船”の異名を持つリア・ディゾンは2006年に来日し、2007年にシングル「Softly」を発表して歌手デビュー。2008年以降は音楽活動を休止していたが、2019年7月にミニアルバム「FOR THE WORLD」を発表し、音楽活動を再開させた。今回公開されたのは2007年から2008年にかけて発表された楽曲のMVで、YouTubeでは「Step into my world」「Again and Again」「Love Paradox」「Everything Anything」「Under the Same Sky (TOKYO PROM QUEEN Version)」「L・O・V・E U」「Under the Same Sky」「恋しよう♪」「Vanilla」「Softly」の10作品の映像をフルで楽しむことができる。