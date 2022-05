Yogibo WEリーグ第11節延期分の4試合が3日と4日に行われた。

三菱重工浦和レッズレディースは、菅澤優衣香の2ゴールなど4-2でアルビレックス新潟レディースを撃破。菅澤は今季得点数を「12」に伸ばし、得点ランキングのトップを独走している。

引き分け以上で優勝が決定する状況でサンフレッチェ広島レジーナと対戦したINAC神戸レオネッサは、敵地で0-1の敗戦。17試合目にして今季初黒星を喫し、優勝は次節以降に持ち越しとなった。

日テレ・東京ヴェルディベレーザは藤野あおばと菅野奏音がネットを揺らし、ノジマステラ神奈川相模原に2-0で勝利。連敗を3で止め、4試合ぶりの勝利を収めた。

AC長野パルセイロ・レディースはホームでマイナビ仙台レディースと対戦。50分に奥津礼菜が挙げた1点を守りきり、8試合ぶりとなる白星を収めた。

試合結果と順位表、第20節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼12月8日(土)

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 1-1 大宮アルディージャVENTUS

▼5月3日(火・祝)

アルビレックス新潟レディース 2-4 三菱重工浦和レディース

▼5月4日(水・祝)

ノジマステラ神奈川相模原 0-2 日テレ・東京ヴェルディベレーザ

サンフレッチェ広島レジーナ 1-0 INAC神戸レオネッサ

AC長野パルセイロ・レディース 1-0 マイナビ仙台レディース

WE ACTION DAY:ちふれASエルフェン埼玉

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 I神戸(44/+21)

2位 浦和(35/+14)

3位 千葉L(30/+5)

4位 東京NB(29/+13)

5位 マイ仙台(28/+10)

6位 S広島R(18/-7)

7位 大宮V(18/-10)

8位 AC長野(17/-9)

9位 新潟L(16/-10)

10位 EL埼玉(13/-13)

11位 N相模原(12/-14)

◆■第20節の対戦カード

▼5月7日(土)

13:00 マイ仙台 vs 浦和

15:00 AC長野 vs 大宮V

▼5月8日(日)

14:00 N相模原 vs I神戸

14:00 S広島R vs EL埼玉

18:30 新潟L vs 東京NB

WE ACTION DAY:千葉L