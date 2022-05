「朝、鏡に向かって…」「お世話になっている人に…」共感！不思議！な“マイルール”

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」、5月2日(月)は『マイルール』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、今回の企画を説明する際に例として話していたそれぞれのマイルールを紹介します。こもり校長:普段生活をしていると、いろいろなルールがありますよね。法律もそうだけど、校則とか……。今回はそのルールじゃなくて、独自のルールを教えてほしいなと。教頭は自分ルールみたいなものはある?ぺえ教頭:大人の話になるけど……お世話になっている人には、1年に1回さくらんぼを送る。こもり校長:そんなことしてんの!? それって俺が住所を伝えたら、俺にも送ってくれる?ぺえ教頭:“お世話になっている”という私の認識があれば(笑)。厳選されるからね。こもり校長:え? 俺は入んない!?ぺえ教頭:さくらんぼってランクがあるのよ。A5ランクみたいなさくらんぼが欲しければ、もっと私にご奉仕……していただくとか(笑)。こもり校長:あーはっはっは!(笑)。ぺえ教頭:あとは……気になる男性が泊まりに来た日は、ピンクのハートのパンツをはきます。なかなか見れるもんじゃないですよ……見たくないですか?こもり校長:大丈夫です、ありがとうございます。ぺえ教頭:そうですか……(笑)。こもり校長:下着系で言うなら、俺は(GENERATIONS from EXILE TRIBEの)ツアーの初日は靴下もパンツも全部新しくする。ステージに上がるときは、一度靴紐を全部抜いて自分で通し直すとか……衣装でもやる。ぺえ教頭:そうしてると、うまくいくの?こもり校長:そのルーティンをしていると、不安要素がなくなるって感じ。ぺえ教頭:闘う気になるのね(笑)。こもり校長:本当にその通り。【私のマイルールは、毎朝顔洗って髪結んだ後に、鏡に向かって「今日も1日頑張ろうね!」って言ってます。そしたら謎に元気が出ます。でもみんなから、「怖い」って言われてばっかり(笑)】(17歳女性)こもり校長:俺わかるよ! 「頑張ろうね!」とか笑いかけたりするよ。ぺえ教頭:鏡の向こうの自分に? それで元気になれる?こもり校長:元気になるというか、 それで自分の心を出してる。ぺえ教頭:鼓舞して、盛り上げて? それは、自分の気持ちをだましているわけではなく?こもり校長:あ~、どうなんだろう……?ぺえ教頭:だましだましってこともあるってこと?こもり校長:そうだね、あると思う。ぺえ教頭:どうしたって、前を向けない日もあるもんね。こもり校長:けど、「頑張るぞ!」ってその子に言うことで、頑張れている自分もいる。だから、めっちゃわかる。ぺえ教頭:へぇ~……。毎朝、笑ってますか?こもり校長:笑うようにはしてるね。だって俺は、毎朝神棚にあいさつするから。ぺえ教頭:そっか……ルーティン多いね。こもり校長:俺、多いかも!ぺえ教頭:何かができないと、不安要素になるんだね。こもり校長:なるね。「うわ、やべ!」ってなる。ぺえ教頭:「今日、神棚忘れた!」みたいな?こもり校長:あるある。一度それで、仕事の合間に帰ったことあるもん(笑)。ぺえ教頭:え!(笑)。まぁでも、それがすごい不安要素になるなら帰ったほうがいいね。こもり校長:教頭は、毎朝ちゃんと笑ってます?ぺえ教頭:う~ん……笑ってないわよ、別に。笑いたいときにしか、笑えなくなっちゃった。こういう人間です……(笑)。こもり校長:(笑)。・「お腹を鳴らさないために、学校がある日の朝ごはんでは液体を口にしない」という15歳の女性リスナー・「目が合ったら、自分からは目をそらさない」という15歳の女性リスナー・「どんな時でも、階段を見たらダッシュします」という16歳の女性リスナーと電話をつなぎ、それぞれのマイルールに共感したりアドバイスをしたりしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/