BiSHアイナ・ジ・エンド 新曲『LiE LiE LiE』の振り付けは「モモコグミカンパニーさんがずっとセンターにいる」

BiSHのアイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。1ヵ月ぶりの登場ということで、新情報を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」5月2日(月)放送分)アイナ:5月5日(木)の「アイナLOCKS!」で、(5月11日にリリースされる)BiSHの新曲『LiE LiE LiE』を初オンエアします。12ヵ月連続リリース第5弾!こちらは、いままでの連続リリースの曲たちとはちょっと違った、異色な曲となっています。爽やかやし、私はこの曲を初めて聴いたときにめちゃめちゃ好きやなって思って、振り付けもすぐ思い浮かびました。レコーディングでも、爆笑して1回歌われへんくなったんやけど……。特にハシヤスメ(アツコ)と私の歌い方を……レコーディングを想像して聴いてもらえたら嬉しいですね。真顔でマイクの前で、あの感じで歌っているっていう面白さがあります。振り付けは、モモコグミカンパニーさんがずっとセンターにいる振りにしました。あの人は、1歩もセンターから動かないですね……ちょっと動くんですけど、すぐ戻ってきちゃうんですよね。そういう面白い振りにしたので、どんな振り付けなんかなーって考えながら、聴いてもらえたら嬉しいです……!アイナ:BiSHメンバー6人が挑む初の主演オムニバス映画が、6月10日(金)に公開が決定しましたー! その映画タイトルは……『BiSH presents PCR is ▲▲ ○○ ROCK'N'ROLL』(※)ですね……(笑)。タイトルがちょっと言えないので、ぜひどこかから探して、見てみてほしいなと思いますね。(※『BiSH presents PCR is PAiPAi CHiNCHiN ROCK'N'ROLL』)この映画について少しお話をさせてください。私たちは6人の女の子でやってるんですけど、それに6人の監督がそれぞれ1対1でついて、タッグを組んで映画を撮りました。私は田辺(秀伸)さんっていう、BiSHだと『Life is beautiful』とか、ソロだと『ZOKINGDOG』とか『神様』とかを撮ってくださってる MV監督の方と、今回は映画を撮らせていただきました。タイトルは『リノベーション』です。“ダンサーの女性が不動産屋に連れられた内見先で、不思議な出来事を経験していく、踊りと映像で見せる、1人の女性が自身のルーツを探る物語”っていう……この2~3行の説明で、すべてを感じて欲しいような映画になっています(笑)。語ることはあんまりないかな……1回見て欲しいです。面白いと思います。そして、この映画の主題歌は、BiSHの『I have no idea.』です。リンリンの映画を撮った山田健人さんが、『I have no idea.』の MV も撮ってくださいました。よかったらMVも併せて聴いてみてほしいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/