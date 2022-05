Hey! Say! JUMPの新曲「恋をするんだ」のミュージックビデオが本日5月3日21:00にYouTubeでプレミア公開される。

「恋をするんだ」はテレビ朝日系「オシドラサタデー」枠で放送中の山田涼介(Hey! Say! JUMP)主演ドラマ「俺の可愛いはもうすぐ消費期限!?」の主題歌で、Hey! Say! JUMPが5月25日にリリースするトリプルA面シングル「a r e a / 恋をするんだ / 春玄鳥」の収録曲。MVはドラマパートとパフォーマンスシーンで構成されている。ドラマパートの主人公役は「俺の可愛いはもうすぐ消費期限!?」でヒロインを演じている芳根京子が担当しており、大学の友人を好きになるもなかなかその気持ちを伝えられないもどかしい恋心を表現する。花吹雪舞う豪華絢爛なセットでのHey! Say! JUMPのパフォーマンスシーンも見どころだ。