村上春樹「最近はこういう朗々と歌い上げる人がいなくなりましたね。懐かしいです」村上RADIO初の公開収録の模様をオンエア

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの音楽番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。4月24日(日)の放送は「村上RADIO公開収録 和田誠レコード・コレクションより@The Haruki Murakami Library」をお届けしました。

番組ではこれまで、ライブイベント「村上JAM」などをおこなってきましたが、ラジオ番組の公開収録は、今回が初の試みとなります。昨年10月に開館した早稲田大学国際文学館(通称・村上春樹ライブラリー)に作られたスタジオで、村上さん自身がレコードに針を落とし、音楽を語る貴重なイベント。

今回の公開収録のテーマは「和田誠レコード・コレクションより」。2019年に亡くなったイラストレーター和田誠さんは、村上さんと親交が深く、多くの村上作品の装丁やイラストを手がけました。

今回は、和田さんが遺した膨大なレコードのなかから村上さんが厳選し、早稲田大学に寄贈されるレコード・コレクションを、貴重なエピソードや解説とともに紹介しました。この記事では、その中から中盤3曲についてお話された概要を紹介します。

◆Doretta Morrow, Richard Kiley「Stranger in Paradise」

「キスメット」は1953年に上演されたミュージカルです。これは19世紀ロシアの作曲家アレクサンドル・ボロディンの作った音楽だけで構成されています。彼のいくつかの曲に歌詞をつけて、ミュージカルにしちゃったんです。きっとボロディンもお墓の中でびっくりしちゃいますよね。「千夜一夜物語」の時代のバグダッドを舞台にした、まあかなり荒唐無稽の物語で、筋はどうでもいいようなものなんだけど、音楽はさすがに素晴らしいです。

「Stranger in Paradise」は、オペラ「イーゴリ公」の中の「韃靼人(だったん人)の踊り」をアレンジしたものですが、実にいろんな歌手が取り上げて歌っています。いちばんヒットしたのは、朗々と歌い上げるトニー・ベネットのバージョンでした。僕の10代の頃は、べンチャーズが「パラダイス・ア・ゴーゴー」というタイトルで演奏していました。

今日はオリジナル・キャストのドレッタ・モローとリチャード・カイリーの歌で聴いてください。

最近はこういう朗々と歌い上げる人がいなくなりましたね。懐かしいです。

◆Diahann Carroll, Dolores Harper, Ada Moore, Enid Mosier「A Sleepin' Bee」

ミュージカル「House of Flowers」は、トルーマン・カポーティの短編小説「花盛りの家」を原作としたミュージカルで、1954年に初演されました。「花盛りの家」は僕が訳していまして、カポーティの『ティファニーで朝食を』という小説集の中に入っています。作曲はハロルド・アーレン、曲の歌詞はカポーティ自身が書いています。主演したのがパール・ベイリー、共演がダイアン・キャロル、振付がハーバート・ロス、演出がピーター・ブルックという当時最高の、才気溢れる顔ぶれだったんですけど、船頭多くして……というか、ミュージカルとしての完成度は今ひとつだったみたいです。

でも、この「眠る蜂(A Sleepin’ Bee)」は名曲として数多くの歌手に取り上げられています。『村上ソングズ』という、和田誠さんと共著の本に僕が訳詞を載せています。

◆Robert Alda, Isabelle Bigley「I've Never Been in Love Before」

ミュージカル「Guys and Dolls」は、日本では「野郎どもと女たち」という題に訳されていますが、なかなかすごい題ですね。50年代っぽいというかね。デイモン・ラニアンという作家の書いた本が原作になっています。作曲者はフランク・レッサー。

タイムズ・スクエアにたむろする、どうしようもないギャンブラー2人が主人公の話で、映画になったときはプレイボーイの大物ギャンブラーをマーロン・ブランドが、陽気なちんぴらギャンブラーをフランク・シナトラが演じるという豪華キャストでした。今から思うと信じられないけど、あのマーロン・ブランドが歌を歌って踊ってたんですね。大胆な配役です。

このミュージカルの中では「もしも私が鐘ならば(If I Were a Bell)」という曲が有名です。マイルズ・デイヴィスの素晴らしい演奏がありますよね。でも今日は僕の好きな「I've Never Been in Love Before」(これまで本当に恋したことはなかったんだ)を聴いてください。オリジナル・キャスト盤、歌っているのはロバート・アルダとイザベル・ビッグリーです。これも多くのジャズ・ミュージシャンに取り上げられています。素敵な曲です。「I've Never Been in Love Before」。

