新宿「ディズニーフラグシップ東京」をスター・ウォーズがジャック！

SF映画の金字塔『スター・ウォーズ』シリーズ。毎年5月4日は『スター・ウォーズ』の日である。これにちなんで、新宿にある日本最大級のディズニーストア「ディズニーフラッグシップ東京」では、2022年4月26日から5月29日(予定)まで特別展示を実施中だ。

5月4日は『スター・ウォーズ』の日である。これは同作に出てくる言葉「May the Force be with you」(フォースと共にあらんことを)の「May」が5月の「May」と同スペルで、「Force」が「4th」に通じることからできた言葉遊びを元にしている。

「ディズニーフラッグシップ東京」では現在、『スター・ウォーズ』の日にちなんだ特別展示を実施中だ。

ショールームでは「ミレニアム・ファルコンコックピット体験」特別映像を放送。

これは。ミレニアムファルコンに試乗したかのような没入感のある映像と音楽のスペシャルコンテンツ。270度、銀河世界を一望できるミレニアム・ファルコンのコックピットで、ハイパードライブやスター・デストロイヤーとのバトルを体感できる。

B1特設スター・ウォーズ売り場と2Fショールーム前にはドロイド、トルーパー、カイロレン、ダース・ベイダーなど計6体のスタチューを設置、写真撮影が楽しめる。

B1Fのスター・ウォーズ売り場では、「MAY THE 4TH BE WITH YOU」ロゴと「2022」が入った今年だけの限定デザイン商品が登場。

また期間中の来店者には、オビワン特別ステッカーが店内配布される(※なくなり次第終了)。

スペシャリティキャスト身に付けている特別なピンズにも注目だ。

スター・ウォーズファンの方は、年に一度のこのお祭り期間を新宿で楽しまれてはいかがだろうか。

MAY THE 4TH BE WITH YOU!

>>>「ディズニーフラッグシップ東京」スター・ウォーズの日の展示や限定デザインアイテムを見る(画像3点)

TM &(C)Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved